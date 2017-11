Dans la lucarne : Madjer et la fermeté

Le football, d’une manière générale, aussi bien local qu’international, ne veut pas s’embarrasser de cas d’indiscipline ou de «passe-droits », même si dans le cas présent. Il ne s’agit pas d’écart de langage ou de «dérapages» directs ou de mauvais comportements. C’est le coach national qui a autorisé des joueurs à ne pas venir à temps au stage du fait que le club où ce joueur est issu a un match de championnat national assez important. Ce genre de situations on les a connues par le passé et les exemples sont nombreux. Même avec l’ancien président de la FAF, l’équipe nationale n’était pas épargnée. On ne dit pas que les joueurs «pros» faisaient la loi, mais ils n’étaient que rarement les premiers au lieu du stage. Parfois, il y a des circonstances atténuantes, puisque, aussi bien dans la Premier League anglaise que dans les championnats allemands, italiens et français, les joueurs convoqués en équipe nationale avaient à jouer des championnats, mais... ils ne peuvent se libérer de leurs clubs. Leurs employeurs les menacent carrément de perdre leurs places, s’ils partent jouer pour l’équipe nationale. De plus, si vous vous blessez, on peut dire que c’est le début de la galère. Vous risquez de perdre quasi définitivement votre place. D’où le fait que certains joueurs ne quittent pas leurs clubs assez rapidement. Pourtant, tout le monde sait qu’avec les fameuses dates FIFA, il y a une règlementation qui permet aux dirigeants des sélections nationales, notamment celles opérant en Afrique, de bénéficier de leurs cinq joueurs, notamment pour une grande compétition. En dépit de cela, les craintes chez nos «pros» sont grandes. C’est dans la logique des choses. D’ailleurs, c’est cette situation qui bloque les entraîneurs nationaux d’effectuer du bon travail avec leurs équipes nationales. Ils sont, le moins que l’on puisse dire, bloqués. Ils ne peuvent faire du bon travail en tentant même des matches amicaux hors frontières. Ce ne sera pas possible. Ce n’est plus comme dans les années 60/70/80 et même 90 où l’on peut effectuer des stages de deux à trois semaines. La mondialisation a touché même le sport, et plus particulièrement le football. Personne ne peut aujourd’hui faire des projections sur plusieurs années. Le long terme, c’est fini, sauf pour ceux qui ont basé leur travail sur des ossatures et même des équipes complètes formées de joueurs locaux. Il est difficile de travailler sur le long terme. On ne peut se contenter que de courts stages. Pour ce match contre le Nigeria, il y a des joueurs qui n’auront qu’une séance ou deux dans les jambes avant que l’EN de Madjer ne rejoigne Constantine. Pour ce premier stage de l’EN, qui a débuté lundi, les spécialistes sont en train «d’épier» comme il le faut Madjer. Les moindres détails sur sa façon de préparer le groupe et notamment sur le plan tactique, physique… Le fait qu’il ait autorisé six joueurs à ne pas venir au stage dans les temps est considéré comme quoi on fait avancer les intérêts des clubs avant celui de notre équipe nationale, le porte-flambeau. Il y a du vrai. Néanmoins, on ne connaît pas encore les raisons qui ont fait que Madjer a accepté d’autoriser six joueurs d’un trait à venir en retard au stage. On espère qu’il n’y aura pas une deuxième fois. Et à l’avenir, il sera plus intransigeant et qu’il ne se laisse pas faire lorsqu’il s’agit des intérêts de l’Equipe nationale qui sont au dessus de ceux des clubs. La discipline doit être de mise et notamment lorsqu’un joueur est convoqué en équipe nationale. S’il ne peut pas venir, personne ne peut le ramener de force.

Hamid Gharbi