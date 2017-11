Equipe Nationale, forfait pour cause de blessure : Soudani allonge la liste

C’est une véritable hécatombe qui s’abat sur l’équipe nationale au moment du stage qui précède les deux prochains matches face au Nigéria et la République Centre-Afrique. En effet, au moins quatre joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour lesdits matches. Il s’agit de Faouzi Ghoulam, opéré vendredi des ligaments croisés et dont l’indisponibilité est estimée à six mois au moins; Youcef Attal, opéré, lui aussi, d’une blessure au genou et qui devra rester loin des terrains quelques semaines ; puis Hilal Soudani dont le forfait a été confirmé par la FAF via son site intenet, lundi soir. Blessé lundi lors du match face au Slaven Koprivnika, Hilal Soudani est indisponible plusieurs jours, pouvait-on lire en substance dans ledit communiqué.

Enfin, le nouveau staff technique a été contraint de libérer le milieu défensif de l’USM Alger, Benguit, qui a perdu son père dans la soirée. Néanmoins, le joueur pourrait réintégrer le stage des Verts dans quelques jours. Rabah Madjer n’a pas décidé, à l’heure où nous mettons sous presse, de remplacer Hilal Soudani. La possibilité de faire appel à un local reste ouverte.

À noter, par ailleurs, que le stage de l’équipe nationale a débuté officiellement ce lundi. Kheireddine Zetchi, président de la FAF, a réuni les joueurs et le nouveau staff technique en fin de journée pour les présentations d’usage. Le président de la FAF ainsi que les membres du staff technique ont exhorté les joueurs à se remobiliser et se concentrer sur les objectifs futurs de l’EN. De son côté, Rabah Madjer a fait savoir aux joueurs qu’il voulait ouvrir une nouvelle page et a demandé aux joueurs d’adhérer à sa méthode.

Dans la soirée, le groupe des Verts s’est adonné à un léger décrassage. Le premier sous la houlette du trio Madr-Menad-Ighil. Carl Medjani a été mis au repos.

Amar B.