Ligue 1 (10e journée) , CR Belouizdad 0 - MC Oran 0 : équitable

Le CRB et le MCO se sont séparés hier sur un score vierge. Cette confrontation comptant pour la 10e journée de Ligue 1 s’est déroulée à huis clos, au stade du 20-Août (Alger).

Les quelques privilégiés qui ont pu assister à ce classique du championnat national n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Du moins, en première période où les deux formations n’ont pris aucun risque pratiquement. Évoluant avec un schéma de prudence (4-5-1), le Mouloudia d’Oran, qui s’est distingué par une bonne organisation sur le terrain, a surtout favorisé le jeu de contres, pour tenter de piéger son adversaire du jour. 17’, Souibaa manque de peu l’ouverture du score, suite à une contre-attaque.

Le joueur du MCO a réussi à prendre le dessus sur le portier Salhi, qui avait déserté sa cage pour venir à sa rencontre. Néanmoins, le cuir est sorti in extremis par Draoui, sur la ligne. De son côté, le Chabab, avec un jeu aéré, a eu le monopole de la balle.

Cependant, les camarades de Naâmani ont eu beaucoup de mal à déstabiliser le bloc défensif oranais, faute d’inspiration et de rythme dans le jeu. 22’, le centre de Sameur est repris de la tête par Draoui, qui manque le cadre. 38’, le tir de Belaïli est bien bloqué par Natèche. 44’, Hamia, qui a été l’ombre de lui-même dans ce premier half, ne parvient pas à reprendre la balle de son coéquipier Lakroum dans la surface. Avec un jeu plus ou moins ouvert des deux parties et une animation offensive plus appuyée des deux teams, la seconde période a été plus intéressante à suivre. Les protégés du technicien tunisien Bouakaz, qui ont décidé de tenter leur chance, se sont procuré de nettes occasions de but.

Les attaquants hamraouas se sont heurtés à un Salhi des grands jours. 55’, Bentiba échoue lamentablement face au portier du CRB. Trois minutes plus tard, ce même joueur du MCO échoue encore face au gardien. Son coéquipier Elamali ne fait pas mieux, puisque le cuir est bien arrêté par le dernier rempart du Chabab. De leur côté, les joueurs du coach Todorov ont surtout péché dans la dernière passe, confondant ainsi vitesse et précipitation. 62’, le tir de Lakroum est stoppé par Natèche, auteur d’une belle prestation aussi. 73’, l’action de Naâmani traduit tout le mal du CRB à exploiter les balles arrêtée. Sur corner, le défenseur de la formation algéroise reprend de la tête, mais le cuir est repoussé par Sabah.

Les deux formations ne parviennent donc pas à se départager. Si le point du nul arrange les affaires des visiteurs, du côté du CRB, qui ne parvient plus à gagner depuis la troisième journée, on ne peut pas se vanter d’avoir réalisé un bon résultat.

Rédha M.