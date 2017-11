Somalie - UA : Opération massive contre Al Shebab

Les forces du gouvernement somalien et de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont lancé, lundi, une opération de sécurité massive visant à éradiquer les combattants d'Al-Shebab de la région de Shabeellaha Dhexe dans le sud de la Somalie. Israel Kaheru Bagenda, officier en chef du 11e bataillon d'infanterie des Forces populaire de défense de l'Ouganda (UPDF), a rapporté que cette opération avait également pour but de sécuriser les principales routes d'approvisionnement dans la région.

«L'objectif de l'opération d'aujourd'hui est de nous assurer que nous éradiquons les éléments d'Al-Shebab dans ces régions globales, et bien sûr vous savez que l'AMISOM est là pour soutenir les forces de sécurité nationale somaliennes qui ont déjà pris de l'avance sur nous dans ces opérations», a-t-il dit dans un communiqué publié à Mogadiscio. Cette opération, menée conjointement avec les troupes de l'Armée nationale somalienne (SNA) a été initiée suite à des informations reçues selon lesquelles les combattants d'Al-Shebab déstabiliseraient les régions le long de la route d'Afgooye-Balidoogle et du village d'Afgooye, principalement aux alentours de la route Elasha Biyaha-Mogadiscio et des régions voisines de Jambalulu, Bagdad et Bassorah. Les forces de sécurité ont rouvert les principales voies d'approvisionnement bloquées par les insurgés pour créer un environnement libre et sûr permettant aux Somaliens de prospérer.

Les agences humanitaires ont rapporté que le mauvais état des routes d'approvisionnement dans le centre et le sud de la Somalie offrait à Al-Shebab des conditions propices pour poursuivre ses embuscades et ses attaques à l'explosif contre les convois de l'AMISOM et les forces de sécurité nationale somaliennes. M. Bagenda a indiqué que cette opération se poursuivrait pour s'assurer que les principales voies d'approvisionnement reliant la région et Mogadiscio seraient sécurisées afin de permettre la libre circulation des biens et

services.

Cet exercice permettra également d'améliorer la sécurité dans les régions voisines en permettant aux habitants de vivre en paix, a-t-il ajouté, soulignant que les soldats étaient déterminés à sécuriser la Somalie et qu'ils avaient joué un rôle majeur dans ce processus de stabilisation. «Les Forces de sécurité nationale somalienne sont en bonne voie, je pense.

Leur moral est élevé jusqu'à présent, c'est pourquoi ils ont accepté de poursuivre avec nous et tout ce que nous faisons a pour but de les soutenir», a-t-il ajouté. L'AMISOM est parvenue à chasser Al-Shebab d'une grande partie du territoire du pays, y compris des villes majeures en Somalie. (APS)