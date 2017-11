Béchar : Développement des structures culturelles

Un investissement sectoriel de l’ordre de 998 millions de dinars a été consacré, ces trois dernières années, au développement des structures culturelles et artistiques à travers la wilaya de Béchar, a-t-on appris hier auprès de la direction locale du secteur. Cet investissement public vise, en plus du renforcement du réseau de structures culturelles dans la région, la promotion de la culture et des arts en général, ainsi que du patrimoine, a-t-on précisé. Cet investissement a ainsi permis la réalisation et l’équipement de 7 bibliothèques communales, dotées d’un fonds de lecture global de 210.000 titres, soit 30.000 titres chacune, toutes sciences confondues, dans la perspective de la promotion et le développement de la lecture publique et la vulgarisation du savoir au profit des habitants des sept communes bénéficiaires, a-t-on signalé. Un théâtre régional de 400 places, qui sera réceptionné en juillet 2018, est également en réalisation et équipement au titre du même investissement sectoriel pour un montant de 413 millions DA, a-t-on ajouté. La réalisation de cette structure théâtrale, première du genre à Béchar, permet le renforcement, la modernisation et la promotion des activités théâtrales.

Le secteur de la Culture, qui est en voie de réception avant la fin de 2017, d’un institut régional de musique, qui a nécessité la mobilisation d’un montant de 195 millions DA (réalisation et équipement), compte faire de cette institution artistique, un espace de prise en charge en matière de formation musicale académique, et un centre de création musicale et de sauvegarde des traditions musicales de la région, a-t-on indiqué. Ces nouvelles structures sont un autre moyen de la sauvegarde de la culture, des traditions et du patrimoine. (APS)