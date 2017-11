Le Coin du copiste : L’Algérie, invitée d’honneur du Salon Canadien du livre

Des relations de coopération culturelles entre l’Algérie et plusieurs pays se révèlent bénéfiques à la circulation des pratiques et de l’échange des productions dans ce domaine qui a repris son souffle depuis un certain nombre d’années, avec la multiplication des festivals internationaux, les événements de toutes sortes et les manifestations locales. Un communiqué émanant du ministère de la Culture indique, à ce propos, l’échange qui a eu lieu ce lundi entre le ministre, et M. Sauvageon Philippe, président du Salon international du livre du Québec. Alors que le Sila vient tout juste de refermer ses portes avec toujours le même succès, comme le révèle le nombre de visiteurs dont l’affluence augmente à chaque édition, M. P Sauvageon a fait part récemment à M. Azzedine Mihoubi de sa satisfaction de voir le niveau de coopération entre le Canada et notre pays, atteindre une étape appréciable. Compte tenu de l’importante diaspora algérienne établie depuis le début des années 2000 et qui ne cesse de migrer dans ce continent, il va sans dire que des liens se créent et se raffermissent au fil du temps qui passe. C’est ainsi que «M. Sauvageon a remis une invitation, au ministre de la Culture, pour la participation de l’Algérie, en tant qu’invité d’honneur au 19e Salon international du livre de Québec». À cet effet, M. Mihoubi a donné «son accord de principe» pour prendre part à cette manifestation culturelle, comme l’affirme un site électronique qui a repris le communiqué qui nous informe que l’Algérie est élevée au rang d’invitée d’honneur du Salon canadien, signe que nos diverses parutions, sans oublier nos grands classiques littéraires sont perçus sous un bon œil ailleurs. Une véritable aubaine pour nos auteurs et éditeurs qui pourront exposer les nouvelles publications et nouer des contacts avec des maisons d’édition canadiennes. Lors de cette visite au ministère de la Culture, M Sauvageon n’a pas manqué d’échanger ses points de vue sur d’autres sujets concernant le livre et l’écriture, avec les méthodes actuelles et modernes d’utilisation. «Les deux parties ont mis l’accent sur le rôle du numérique dans l’organisation des différentes étapes de la production du livre (l’écriture, l’impression, l’édition et la lecture)», rappelle ce média électronique qui ajoute : «La rencontre a été également l’occasion de s’enquérir de l’expérience de la province de Québec en matière de gestion des bibliothèques et d’organisation de telles manifestations culturelles qui accordent, selon M. Sauvageon, une importance extrême à l’encouragement de l’écriture chez les jeunes.»

L. Graba