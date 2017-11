Trafic de drogue à Bordj Bou-Arréridj : 30 kg de kif confisqués

Les éléments du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau national de trafic de drogue.

Ce réseau, qui se fournissait des frontières ouest du pays, transférait ses stupéfiants de différents types jusqu’à l’est en passant par la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Les gendarmes, soutenus par les éléments de l’ANP, ont arrêté les 6 membres du réseau.

Ils ont également saisi 5 véhicules qui servaient au transport de la marchandise ainsi que des téléphones portables utilisés pour la communication entre ces membres ou avec leurs clients.

Ils ont surtout récupéré une quantité importante de drogue. Dans cette prise record nous avons noté 30 kilogrammes de kif traité, 100 grammes de cocaïne, 1.460 comprimés de Rivotril et 990 autres d’extasie. Une somme de plus de 300 millions de centimes et même deux armes blanches, dont des sabres, ont été également saisies aux malfaiteurs.

L’enquête qui est toujours en cours devra déterminer toutes les ramifications de ce réseau qui ne sévira plus.

F. Daoud