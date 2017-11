Algérie - Tchad : Disponibilité de l’expertise algérienne

Le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, a reçu hier l’ambassadeur du Tchad, M. Baharadine Haroun Ibrahim, avec lequel il a abordé l’expertise que l’Algérie peut apporter en matière de recherche et d’exploration des hydrocarbures. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé «l’expertise que l’Algérie peut apporter en matière de recherche et d’exploration des hydrocarbures, d’électrification rurale, d’engineering, d’études et de développement des réseaux électriques, notamment dans les régions isolées», a précisé la même source. Dans ce cadre, M. Guitouni a affirmé «la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Tchad par la formation, le transfert de son savoir-faire et de son expérience dans le domaine des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies renouvelables». (APS)