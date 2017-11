Algérie - Chine : Développer les échanges

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur de la République de Chine à Alger, M. Yang Guangyu, avec lequel elle a abordé les voies et moyens de développer le partenariat et l'échange d'informations et d'expériences entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, la ministre a affirmé que l'Algérie est ouverte à toutes les expériences, et que le pays est prêt à en tirer profit dans les deux secteurs, à savoir l'environnement et les énergies renouvelables, ajoutant que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des relations excellentes aux plans politique et économique. En outre, Mme Zerouati a salué l'excellent travail accompli par la Chine dans les domaines de l'environnement et du développement des énergies renouvelables.