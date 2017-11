IraK - Libye, Aveux tardifs : qui pour rendre justice ?

La tragédie libyenne ne cesse de livrer à l’opinion publique des lambeaux d’affaires et de vérités qui remontent à la surface et qui finissent par asseoir définitivement la conviction que ce pays à été, de façon préméditée, détruit, méthodiquement pillé et, ensuite, systématiquement brûlé pour faire disparaître toute trace sur les origines d’un crime de guerre, en focalisant l’opinion publique mondiale uniquement sur les conséquences aggravées par le terrorisme.

Hier, le journal électronique Médiapart a révélé qu’en octobre 2009, l’ancien Premier ministre, du temps de Sarkozy, a reçu presque un demi-million d’euros provenant du compte suisse d’une société panaméenne alimenté par le Libyan African Investment Portfolio (LAP), un fonds souverain de la Libye. Dans un document signé par le chef des services libyens, Moussa Koussa (du temps d’El Gueddafi), il est fait état d’un accord pour verser 50 millions d’euros en soutien à la campagne de Nicolas Sarkozy. Sur cette somme promise, 20 millions auraient été donnés directement à Boris Boillon, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et à Claude Guéant, en espèces, rappelle Médiapart. Cette énième preuve vient s’ajouter à une longue liste de faits et de témoignages de personnalités qui ont joué un rôle direct dans les événements qui ont vu la destruction des institutions libyennes.

On s’en souvient, il y a une année, la Chambre des communes britannique rendait public un rapport qui mettait en évidence la responsabilité directe des deux dirigeants français et britannique de l’époque, en l’occurrence Sarkozy, président de l’Etat français, et Cameron, Premier ministre britannique, « dans la destruction programmée de la Libye, de son Etat et de ses institutions pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la supposée protection des habitants de Benghazi contre l’avancée des blindés d’El Gueddafi, brandie pour hâter et justifier l’intervention militaire » (notre article: Pourquoi Sarkozy a détruit la Libye ? El Moudjahid du 17.09.2016). Ce rapport citait un témoin clé, Béchir Saleh Béchir, diplomate et proche d’El Gueddafi, contact de Claude Guéant, secrètement exfiltré en 2012 de la Libye vers la Syrie par la Direction centrale du renseignement intérieur français —structure remplacée en 2014 par la Direction générale de la sécurité intérieure.

Un rapport d’une cinquantaine de pages, qui s’ajoute au rapport Chicot, publié deux mois auparavant, et qui accablait Tony Blair sur l'engagement militaire de son pays en Irak aux côtés des Etats-Unis en 2003. Deux pays, l’Irak et la Libye dont la destruction a bouleversé deux régions avec des conséquences qui menacent la stabilité et la paix mondiales. Il y a quelques jours, l’ancien Premier ministre Gordon Brown publiait un livre Ma vie, notre époque, largement commenté par l’hebdomadaire britannique The Observer, dans lequel il reconnaissait que «Le département de défense américain savait pertinemment que Saddam Hussein ne possédait pas d’armes de destruction massive». En conséquence, dit-il, « la guerre en Irak ne pouvait être justifiée comme un dernier recours et l’invasion comme une réponse proportionnée». Irak, Libye, dans les deux cas un crime a été justifié sur une effroyable manipulation. En septembre 2005, l’ancien secrétaire d’État américain, Colin Powel, avait reconnu que son discours devant les Nations-unies de 2003 au cours duquel il accusait l’Irak de détenir des armes de destruction massive était une "tache" dans son dossier. Tout n’était que mensonges et manipulations pour justifier l’invasion de l’Irak.

En mars 2011, Juppé, ministre français des Affaires étrangères, quitte l’ONU avec un trophée, la résolution 1973 consacrée à la protection des habitants de Benghazi contre les chars de Kaddafi. On connaît la suite. Ni armes de destruction massive en Irak ni crime contre l’humanité à Benghazi… Mais dans les deux cas, un basculement dans le terrorisme.

Mohamed Koursi