Comité économique mixte algéro-français : 4e session dimanche à Alger

La quatrième session du Comité économique mixte algéro-français (COMEFA) se tiendra dimanche prochain à Alger sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La quatrième session du COMEFA se tiendra également avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et du ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Cette session offrira l'opportunité aux deux parties de faire «une évaluation exhaustive de l'état de la coopération économique et d'examiner les perspectives de renforcement des partenariats en cours et de lancement d'autres par les opérateurs économiques des deux pays», note la même source. Par ailleurs, dans le cadre des consultations bilatérales régulières entre l'Algérie et la France, MM. Messahel et Le Drian co-présideront la quatrième session du dialogue bilatéral sur les questions politiques et sécuritaires. Les deux ministres passeront, à cette occasion, en revue «les différentes questions inhérentes aussi bien au volet bilatéral que celles ayant trait à la situation régionale et internationale». A cet effet, ils examineront en particulier la situation en Libye, au Mali et dans le Sahel. Ils procéderont, également, à un échange de vues sur «les expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et ses connexions, l'extrémisme violent et la dé-radicalisation», précise le communiqué. «Au cours de son séjour, la délégation française rencontrera de hauts responsables algériens ainsi que des membres du gouvernement», ajoute la même source. (APS)