M. Ouyahia s’entretient avec le président de la RASD : Évaluation de la question du Sahara Occidental

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est entretenu, hier à Alger, avec le secrétaire général du Front Polisario et président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, qui effectue une visite à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministère.

La rencontre à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, «s'inscrit dans la tradition de concertation algéro-sahraouie», ajoute la même source. Les entretiens «ont notamment permis de procéder à une évaluation de la situation de la question du Sahara Occidental aux niveaux régional, africain et international et de passer en revue l'état de la coopération entre l'Algérie et la RASD», souligne le communiqué. (APS)