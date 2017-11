13 au 15 novembre à Alger : Algeria IT Expo

La première édition du Salon international des Technologies de l’Information et de Communication «Algeria IT Expo», se tiendra du 13 au 15 novembre 2017 au Centre International de conférences (CIC) Abdellatif-Rahal à Alger, avec la participation d’experts et exposants nationaux et étrangers, indique hier un communiqué des organisateurs. Organisé par la société Wokalaa Business, ce rendez-vous se veut «incontournable» des professionnels des TIC et «un espace pour discuter les défis de la numérisation et la transformation digitale», d’où le choix de placer ses travaux sous la thématique de la «transformation digitale», précise-t-on de même source, laquelle s’attend à une affluence de plus de 5.000 visiteurs. Le but de cette manifestation consiste également à «exposer et à mettre en avant des solutions et des services innovants dans le domaine des TIC», en même temps que de «promouvoir les grands progrès réalisés par de nombreux secteurs en Algérie et d’encourager d’autres, en particulier celui économique, à s’orienter vers la numérisation et la digitalisation en tant qu’option stratégique pour éliminer la bureaucratie, réduire les coûts et accroître l’efficacité des performances», est-il expliqué. Le salon se déclinera sous forme d’une exposition de 2.400 m² dans laquelle des opérateurs nationaux et étrangers présenteront les dernières technologies en matière de télécommunications, objets connectés, applications et logiciels, solutions e-banking, e-commerce et e-paiement, équipements et composants, ainsi que des conseils et de la formation spécialisée. Sur une durée de trois jours, «Algeria IT Expo & Conference» proposera des conférences, des tables rondes et des ateliers, principalement autour de thèmes liés à «l’impact économique de la transformation digitale», «La transformation digitale au cœur des banques modernes», «Le E-commerce, moment de décollage», «Marketing digital et e-réputation, enjeux et défis», «Le digital au cœur de la société économique», etc. Des rendez-vous B2B seront, en outre, pré-organisés via une plateforme sur Internet, informent les organisateurs qui convient les visiteurs étrangers désireux d’y prendre part à s’orienter vers le site (www.algeriaitexpo.com). Des stands subventionnés ont été attribués pour les startups et les porteurs de projets innovants, conclut le communiqué.