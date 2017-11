Stations-services : Rénovation totale à fin 2018

«Naftal a rénové et modernisé plus de la moitié de ses stations-services, tandis que le parachèvement de cette opération est prévue pour fin 2018», a indiqué à Alger son Pdg. L’opération, qui avance à bon rythme, est achevée au niveau de plus de 300 stations, et se poursuivra jusqu’à la rénovation de l’ensemble des stations de distribution.

Les délais de rénovation varient entre 3 mois et une année pour chaque station-service. En termes de chiffres, le même responsable annonce qu’il existe plus de 2.300 stations-services dont 700 qui sont des propriétés exclusives de Naftal, 1.400 stations-services privées approvisionnées par Naftal, et plus de 200 stations-services appartenant à d’autres sociétés de distribution. A ce sujet, on précise que Naftal a lancé son plan de développement et de modernisation à l’horizon 2030 qui se base sur l’amélioration des capacités de stockage des carburants sur les bases maritimes, aériennes et sur les stations de service. Et ce dans le but d’atteindre une autonomie nationale de 30 jours de disponibilité de carburant, soit 2,1 millions de m3. Ce programme de développement et de modernisation du groupe Naftal à l’horizon 2030, aura nécessité une enveloppe de 564 milliards de dinars, avec un volume de 283 milliards de dinars d’emprunt « notre but est de faire de Naftal une entreprise moderne, sans perdre de vue la mission du service public, pour cela nous investissons d’abord dans la ressource humaine, sur l’instauration d’un environnement de travail stable. Pour rappel, Naftal a augmenté son chiffre d’affaires à 380 milliards de dinars en 2016, 2016 contre 333 milliards de DA en 2015. D’autre part, M. Nadil rebondit sur la consommation du GPL/C, assurant que quasiment toutes les stations de Naftal assurent la distribution de ce type de carburant. La promotion du GPL, enchaîne-t-il, figure parmi les priorités de Naftal qui est en train de procéder à la généralisation de l’installation du kit sirghaz à travers la mise en place de centres de conversion de véhicules. Sur l’éventuelle présence d’eau dans les carburants, comme signalé par des automobilistes, M. Nadil affirme que ce sont des «cas isolés». Concernant Naftal, il assure que les carburants vendus sont assurés et que les clients sont, en conséquence, indemnisés par les sociétés d’assurance dans de pareils cas. Par ailleurs il convient de rappeler que le volume des carburants et des autres produits pétroliers commercialisés par Naftal, s’est élevé à 17 millions de tonnes en 2016 dont 13,9 millions de tonnes de carburants ordinaires (essences et gasoil) et 1,5 million de tonnes de GPL, soit pratiquement le même niveau que celui réalisé en 2015. Dotée d’un capital social de 15,65 milliards de dinars, cette filiale de Sonatrach emploie actuellement plus de 31.000 travailleurs.

Fouad Irnatene