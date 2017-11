Lutte antiterroriste : Coup de filet à Alger Boumerdès El-Bayadh et Batna

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a appréhendé le 6 novembre, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire), tandis qu'un terroriste en possession d'un fusil semi-automatique et d'une quantité de munitions a été arrêté à Alger (1re RM) en coordination avec les services de la Sureté nationale», a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 5 novembre, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes (1re Région militaire) et El Bayadh (2e Région militaire). Enfin, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit hier, dans la zone de Taghda, wilaya de Batna/5e RM, une casemate pour terroristes et trois mines de confection artisanale et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux chargeurs de munitions», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a arrêté à Theniet El-Abed, wilaya de Batna, «trois dangereux éléments de soutien aux groupes terroristes».



Deux terroristes abattus à Bouira



A la suite d’une opération de fouille et de recherche menée à El Djebahia, wilaya de Bouira en 1re Région militaire, un détachement de l’ANP a abattu, hier, deux dangereux terroristes et saisi deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, quatre chargeurs de munitions ainsi qu’une paire de jumelles», précise la même source. (APS)