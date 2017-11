Coupures d’électricité dimanche à Beni Messous : Un sinistre sur les câbles en cause

Les coupures intervenues dans l’alimentation en électricité au niveau du boulevard Ibrahim-Hajres à Beni Messous (Alger), dimanche dernier, sont dues à un sinistre sur les câbles électriques, a indiqué, hier, la direction de distribution de Bologhine de la Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA), dans un communiqué. Ainsi, les coupures d’électricité ayant survenu au niveau du boulevard Ibrahim-Hajres à Beni Messous, le 5 novembre dernier à 14h56, ayant «privé près de 1.000 clients», ont été occasionnées par un sinistre sur les câbles électriques moyenne tension sous-terrain de 10 KV, précise la même source. Ces coupures «sont provoquées par la direction des travaux publics de la wilaya d’Alger (DTP), suite à des travaux d’élargissement de la route», ajoute le communiqué. Les équipes techniques de la Direction de distribution de Bologhine ont immédiatement localisé les tronçons de câbles touchés, entamé leur réparation et rétabli les clients dans les meilleurs délais, souligne la même source. «La Direction de distribution de Bologhine tient à signaler que ces atteintes sur nos ouvrages électriques et gaz enterrés sont récurrentes», a-t-elle indiqué. (APS)