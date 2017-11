Lutte contre le Sida en Algérie : Des progrès indéniables

«L’Algérie, grâce à une riposte nationale multisectorielle, a accompli des progrès indéniables en matière de lutte contre le VIH/sida, ayant permis de stabiliser sa prévalence à près de 0,1% de la population générale», a affirmé, hier à Alger, le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Saïd Herbane, précisant que selon les données du Laboratoire national de référence du VIH, la cible nationale, qui est de stabiliser le nombre de nouveaux cas diagnostiqués à moins de 1.000 par an, a été atteinte.

S’exprimant lors des travaux d’ouverture d’une réunion portant sur l’égalité des sexes et la réponse au VIH dans la région MENA, M. Herbane, qui a lu l’allocution du ministre de la Santé, M. Mokhtar Hasbellaoui, a relevé la nécessité de rester vigilant dans la lutte contre le Sida, « compte tenu de la persistance des comportements à risque», a-t-il signalé.

M. Herbane a fait savoir, au cours de son intervention, que le processus de lutte contre le Sida en Algérie s’est caractérisé par un engagement à l’échelle nationale et internationale, au plus haut niveau de l’Etat.

Il a, dans ce contexte, évoqué les grands axes du plan national stratégique de lutte contre les IST/VIH/Sida (2016-2020), qui a inscrit comme priorité la réduction des taux de mortalité et de transmission mère-enfant ainsi que celui des nouvelles infections.

Le SG du ministère de la santé a, par ailleurs, rappelé la mobilisation total du gouvernement et de l’ensemble des intervenants, notamment la société civile visant à faire reculer les IST/Sida.

M. Herbane, qui a saisi l’occasion pour passer en revue les différents axes ayant trait à la prise en charge du Sida, a indiqué que la priorité a été donnée au renforcement de la prise en charge globale de personnes vivant avec le VIH dans le cadre de l’accès aux soins, soulignant l’existence de 15 centres de référence de prise en charge de l’infection à VIH répartis à travers le territoire national.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les programmes d’éducation thérapeutique, ainsi que la poursuite des actions de soutien aux personnes vivant avec le VIH, pour ne citer que les activités génératrices de revenus au profit des femmes et filles atteintes du virus du Sida.

« Ces actions visent, entre autres, à donner à ces personnes plus d’autonomie et favorisent la création d’un environnement favorable à la promotion des droits humains et à l’égalité des sexes», a tenu à préciser M. Herbane.

Les participants à cette réunion organisée conjointement par ONUSIDA, l’UNFPA, en étroite collaboration avec le gouvernement algérien, ont relevé le rôle joué par les femmes en tant que catalyseur dans la sensibilisation et la réalisation de changements considérables pour les droits des femmes dans les pays de la région MENA, en contribuant aux importantes réformes législatives.

C’est justement dans ce même contexte, que le Dr. Yamina Chakkar, directrice régionale de l’ONUsida pour la région Moyen- Orient et Afrique du Nord, a axé son intervention.

« L’engagement des femmes dans la région n’est pas nouveau. Il a été le moteur des réformes importantes des systèmes juridiques et des progrès admirables qui ont été enregistrés en matière de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que l’accès à l’éducation et aux soins de santé», a-t-elle noté.

Le Dr. Chakkar a mis l’accent sur l’importance de cette réunion dont l’objectif principal, selon ses termes, est de mettre en place un groupe de travail des femmes leaders et des jeunes pour le suivi de la mise en œuvre de l’Appel d’Alger.

Pour sa part, M. Eric Overvest, UNRC Algérie, a félicité l’Algérie pour les progrès réalisés en termes de riposte au VIH/ Sida et d’égalité des sexes, citant à titre d’exemple la couverture de traitement pour les personnes atteintes du VIH depuis 2010 et en particulier pour les femmes. « Plus de 78% des femmes de plus de 15 ans bénéficient de traitements antirétroviral contre 73% pour les hommes», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que 90% des personnes infectées par le VIH/Sida reçoivent un traitement, ce qui est prévu par la vision d’ONUSIDA à l’horizon 2020.

Kamélia Hadjib