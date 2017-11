Jeunesse et sports : Rentrée universitaire hier

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a procédé, hier matin, à l’amphithéâtre de l’Ecole nationale supérieure des sciences et technologies du sport (ENS/STS) de Dély Brahim, à l’ouverture officielle de la rentrée universitaire sportive 2017-2018. Cela en présence du directeur de l’ENS/STS, Mohamed Abdelmalek, de professeurs et étudiants de l’établissement ainsi que de certains invités. M. Ould Ali a tenu de rappeler l’importance de ce secteur, qui doit participer activement à l’épanouissement de notre jeunesse et à l’essor de la pratique sportive sur le plan national. Il a insisté sur l’importance qui doit-être accordée à la formation dans le cadre du développement du sport, mais aussi à tout ce qui est en rapport avec les activités et de l’animation en direction de la jeunesse. «C’est l’une de nos préoccupations majeures et de nos priorités», a-t-il tenu à souligner. Il a incité les professeurs des instituts de sport à travers le pays à veiller à l’amélioration du niveau de formation des étudiants et étudiantes à travers des cours adaptés à l’évolution du sport et technologie du sport», a-t-il indiqué. Il poursuit son allocution en affirmant : «De nombreux défis attendent notre pays et notre jeunesse. Il faut bien les armés par le savoir et la prise de conscience parce qu’ils sont l’avenir de l’Algérie. On doit être capables de répondre aux besoins des différents segments de la société. Le sport véhicule de nombreuses vertus. A travers une formation adéquate, nos étudiants doivent-être capables de mener à bien leur mission dans les domaines du développement du sport et des activités de la jeunesse. L’amélioration du produit appelé à participer activement au développement du sport dans notre pays est une nécessité sine qua con. Il faut aller de l’avant et faire en sorte d’améliorer les choses».

Le ministre a fait part à l’assistance de la vision et des actions entreprises par le département qu’il dirige pour que l’ensemble des régions du pays, même les plus éloignées soient-elles, puissent bénéficier de l’apport de cadres et d’enseignants du sport, qui veilleront non seulement à assurer une bonne formation aux étudiants mais qui participeront aussi au développement de la pratique sportive. Des postes sont prévus à cet effet. Il a tenu à préciser que tout a été mis en place de telle sorte à éviter qu’il y ait des injustices ou des passes-droit, et que tout doit se faire dans une totale transparence. Un concours touchant 2.500 personnes intéressées par les 160 postes pédagogiques à pourvoir à travers les différentes régions du pays, en rapport avec les directions de la jeunesse, des sports et loisirs, a été organisé à cet effet. Il a tenu à féliciter les 718 cadres issus de la session 2016-2017 du secteur, qui ont terminé leur cursus et qui sont désormais appelés à investir le terrain pour mettre en pratique et au service de la nation, tout ce qu’ils ont appris dans le domaine. M. Ould Ali a tenu à mettre en exergue l’importance du sport qui est devenu un secteur incontournable dans tous les pays, du fait qu’il constitue une véritable force économique, politique et sociale. C’est un vecteur essentiel dans la lutte contre les fléaux sociaux.

Mohamed-Amine Azzouz