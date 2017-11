Recrutement d’enseignants : Lancement de la deuxième phase

La plateforme numérique de recrutement des enseignants est opérationnelle depuis ce lundi, sur le site tawdif.education.gov.dz». L’annonce a été faite par la ministre de l’Education Nationale, Nouria Benghebrit, qui a, également précisé sur sa page Facebook, que cette seconde opération se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2017. Cette opération touche les enseignants ayant réussi le concours et qui sont inscrits sur les listes de réserves des trois cycles d’enseignement à savoir le primaire, le moyen et le secondaire.

Aussi, au vu du manque d’enseignants constaté dans bon nombre d’établissements à travers le pays, cette énième opération de recrutement va permettre de résorber le déficit et renforcer le nombre de 93.000 enseignants engagés depuis l’année 2016, ce qui représente l’équivalent de 63% des admis au concours de recrutement des enseignants organisé le 29 avril 2016.

Il convient de rappeler que le ministère avait lancé en juin dernier, un concours pour le recrutement de 10.009 enseignants dont 4.759 pour le secondaire et 5.250 postes pour le moyen.

Mme Benghebrit avait fait savoir, dans une déclaration, que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants vise également à faire face au déficit enregistré dans certaines matières essentielles. «Cette démarche entreprise par le département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains de établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques notamment» a-t-elle expliqué.

Mme Benghebrit mettra en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement» en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement 2017, puis la liste nationale.

Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Il convient, également, de préciser que le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et 971 pour les mathématiques.

Notons que l’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016 sera achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018. Dans l’intervalle, plus question de parler de recrutement. En effet, la ministre a souligné qu’il était «impossible» d’organiser des concours de recrutement externe jusqu’à l’exploitation définitive des listes de réserve, ajoutant que l’organisation de concours annuels permettait aux diplômés des universités d’y participer, en vue de choisir les meilleurs pour parvenir à la réalisation de la mission principale du ministère, à savoir «une école de qualité». Il y a lieu de souligner que la nouvelle année scolaire a vu la mise en route de plusieurs projets entrant dans l’engagement du ministère de l’Éducation nationale à s’employer au cours de cette année scolaire à garantir un enseignement de qualité tout en œuvrant à «améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, à revoir le système d’évaluation pédagogique outre la généralisation progressive de l’enseignement de tamazight, l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels».

Pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, la nouvelle année scolaire a vu la mobilisation de 36.206 nouveaux enseignants, dont 26.197 enseignants issus de la plateforme numérique, 10.009 enseignants admis lors du concours de recrutement de juin dernier, en sus d’enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires.

Kamélia Hadjib