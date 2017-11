Algérie poste : Des milliers de travailleurs seront régularisés

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Houda Imen Feraoun a présidé hier, à la direction générale d’Algérie Poste une conférence historique sur le recouvrement de la souveraineté sur la poste et les télécommunications dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l’émission du premier timbre postal algérien. Cet événement historique, organisé en collaboration avec l’association Machaâl chahid a été placé sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Lors de son intervention, la ministre a affirmé que «les agents liés par un contrat d’emploi ou de pré-emploi à Algérie Poste seront régularisés avant décembre 2018 et disposeront d’un contrat d’une durée indéterminée avant la fin de l’année prochaine».

En effet, des milliers travailleurs d’Algérie Poste, recrutés dans le cadre des dispositifs DAIP et CTA, vont être régularisés prochainement. Une action qui démontre la volonté du Gouvernement de poursuivre la régularisation définitive de la situation des jeunes en contrat à durée déterminée, et ceux recrutés dans le cadre du programme DAIP.

Selon le membre du gouvernement, «la régularisation des agents d’Algérie Poste se fera progressivement en prenant considération l’ancienneté dans le dispositif, le profil des candidats a l’intégration, leur situation familiale, leur conduite, la compétence et l’éligibilité à la formation ».

Lors de la conférence historique, la ministre soulignera que «grâce aux efforts déployés par l’Etat et le courage des employés de la poste, au jour d’aujourd’hui toutes les régions de l’Algérie sont connectés avec des milliers de kilomètres de lignes de télécommunications ».

Et d’ajouter, que le gouvernement est «dans l’obligation de continuer à fournir plus d’efforts pour permettre au citoyen de bénéficier des toutes nouvelles technologies de l’information et de la communication».

Elle précisera, à l’occasion, qu’il reste des « citoyens qui aujourd’hui, ne disposent point de ladite technologie, nous allons relever tous les défis possibles pour raccorder tous les foyers par la nouvelle technologie et mettre à leur disposition les services de la poste et Algérie télécom».

Elle dira également que parmi les défis du secteur, c’est la généralisation du service d’Algérie Poste et celui d’Algérie Télécom sur l’ensemble du territoire national, tout en signalant que le développement des services de ces deux institutions figurent parmi les priorités du secteur des Télécom.

Mme Feraoun s’adressera aux travailleurs d’Algérie Poste en les exhortant de redoubler d’efforts pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens qui aspirent à un service de qualité «les employés d’Algérie Poste prouvent de jour en jour leur nationalisme et leur souci d’assurer une prestation publique à la hauteur des aspirations du citoyen en dépit de ceux qui veulent perturber leur travail», indiquera la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication. A cette occasion, la ministre a rappelé à l’assistance les différentes étapes ayant caractérisé le service d’Algérie Poste, évoquant au passage les acquis importants au fil du temps de cette institution tels que la formation d’une ressource humaine très qualifiée mais aussi la qualité du service proposé au citoyen.

En marge de la conférence historique, la ministre a procédé à l’inauguration d’une nouvelle agence d’Algérie poste au niveau de la commune Bachdjerrah, d’un centre de tri postal à El Biar, avant de se diriger vers la Grande Poste où elle a donné le coup d’envoi de l’ouverture du Musée d’Algérie Poste dont l’entrée pour le premier jour sera gratuite a annoncé la ministre des Tic.

Le musée abritera une riche exposition intitulée «l’Algérie depuis la préhistoire à la réconciliation nationale à travers le timbre postal».

Mohamed Mendaci