PT : Recouvrement de l’impôt

La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Mme Louisa Hanoune, a plaidé, hier à Tizi Ouzou, en faveur de l’attribution de plus de prérogatives aux élus locaux afin de permettre un véritable développement, à travers la constitution d’institutions transparentes au service des citoyens. S’exprimant lors d’un meeting à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, la première responsable du Parti des travailleurs a indiqué que l’élection d’une constituante est la meilleure solution politique et pacifique à la crise que vit notre pays. La SG du PT, pour laquelle le recours à «la planche à billets» ne constitue nullement une bonne solution à la crise, a évoqué certaines propositions de son parti pour sortir le pays de cette crise sans recourir aux subventions non conventionnelles, notamment le recours aux impôts non recouvrés et le recouvrement des crédits non remboursés. Mme Hanoune a également averti que la loi de finances pour 2018 est aussi «porteuse d’un danger pour la majorité du peuple algérien, en soutenant que cette politique viserait à créer deux Algérie, celle «riche et utile», et celle «pauvre et inutile». Poursuivant son réquisitoire, l’oratrice a en outre relevé les insuffisances de la loi relative à la commune, notamment du danger que présente cette prérogative laissée aux P/APC de vendre les biens communaux, appelant à procéder à son amendement.

Bel. Adrar