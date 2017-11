FLN : éviter les promesses irréalistes

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a appelé, hier à Jijel, les candidats de sa formation politique à éviter «de faire des promesses irréalistes» aux citoyens.

Animant un meeting populaire dans le cadre de la campagne électorale en prévision du renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) du 23 novembre, M. Ould Abbès a appelé à la «mobilisation de toutes les énergies», pour réussir ce rendez-vous électoral qui constitue «un virage important dans l’histoire du pays». Devant un parterre de militants et de sympathisants, le SG du FLN a considéré que la commune constituait «le fondement de l'État», exhortant les candidats de sa formation politique à «être à l’écoute des citoyens» et à éviter «de leur faire des promesses irréalistes». Rappelant l’«évolution positive» qu’a connue la wilaya de Jijel dans plusieurs domaines depuis 1999, M. Ould Abbès a appelé les candidats du parti du FLN aux prochaines échéances «à mettre en avant les acquis du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika dans les secteurs du logement, de l’éducation et des ressources en eau, notamment».