RCD : Pour une gestion transparente

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Bellabes, a sillonné hier plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou, où il a exhorté la population à s’impliquer davantage et d’une manière solidaire dans l’activité politique et à se rendre en masse aux urnes pour choisir les candidats de son parti. Dans son périple électoral qui l’a mené dans plusieurs localités de la wilaya, notamment Draâ El-Mizan, Boghni, Aïn El-Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Mekla… le président du RCD, qui était accompagné de la tête de liste à l’APW de Tizi Ouzou, Malik Hassas, et d’autres candidats aux différentes APC, ne cessait pas de plaider en faveur d’une gestion efficace et transparente des Assemblées populaires communales et de wilaya, tout en insistant que celle-ci se doit d’être solidaire en associant les représentants de la société civile et des comités de villages dans toute prise de décision concernant la collectivité. «On peut sortir de la crise que vit le pays en deux ans seulement, s’ils y a des élus capables d’assurer une gestion transparente, efficace et solidaire de nos Assemblées locales», a-t-il soutenu devant ses interlocuteurs rencontrés, lors de cette sortie de proximité. Mohcine Bellabes a rassuré ses interlocuteurs que le parti qu’il préside a toujours accompagné ses élus dans la gestion des collectivités locales, pour qu’ils puissent assurer une bonne gestion des affaires publiques, tout en indiquant que le RCD a démontré déjà que ses élus sont en mesure d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des citoyens dans les communes qu’ils géraient par la passé. «L’objectif visé par notre participation à ces élections locales est celui d’arracher les projets d’investissement qui généreront des ressources financières et des postes d’emploi», a également fait savoir le président du RCD, qui participe avec 62 listes de candidatures pour les APC et une liste APW. Le premier responsable du RCD a par ailleurs soutenu que l’Algérie aurait pu éviter la situation de crise actuelle induite par la chute des prix du pétrole sur le marché mondial s’il y a eu une gestion efficace et transparentes des ressources financières.

B. A.