FFS : Le parti dénonce des actes de violence contre ses permanences

Dans un communiqué rendu public hier, La fédération de Tizi-Ouzou du FFS a fait part de sa préoccupation «par la multiplication des actes de violence survenus en ce début de campagne électorale contre ses candidats et ses locaux dans la wilaya de Tizi-Ouzou».

Le communiqué du FFS a fait état de trois cas d’agression dont se seraient victimes à Tigzirt un militant du parti «par un candidat sur la liste APW d’une autre formation politique, accompagnée de personnes en état d’ébriété apparent» qui auraient également «violés son domicile en pleine nuit», saccage d’une devanture de la permanence de campagne à Tadmait et tentative de saccage du saccage local du parti au village Ait Abdelmoumen dans la commune de Tizi-Ntlatha. «Le FFS dénonce énergiquement ces actes de violence et se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs de ces agressions répondent de leurs actes devant la justice», a écrit la fédération dans son communiqué, en réaffirmant que le parti «ne cèdera jamais devant le langage de la violence auquel il opposera toujours la vigilance citoyenne en faveur de l’action politique pacifique». Par ailleurs, la Fédération de Tizi-Ouzou du FFS a tenu à rappeler dans son communiqué signé par le premier secrétaire fédéral par intérim, Lyes Laguel, que ces actes «ignobles ne font que renforcer la détermination citoyenne et la conviction des militants du FFS en la justesse de leur combat pour la liberté, la démocratie et la reconstruction d’un consensus national».

B. A.