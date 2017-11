Tizi Ouzou : La permanence électorale du RND à Mekla saccagée

Le siège de la permanence électorale de la liste RND à l’Assemblée populaire de Mekla a fait l’objet hier à l’aube d’un acte de sabotage perpétré par des individus malveillants, a fait état hier le bureau de wilaya de Tizi-Ouzou du RND dans un communiqué de condamnation de cet acte ignoble. Cet acte de sabotage a été commis par des «personnes malveillantes» dans le but d’essayer de démotiver les bonnes volontés qui militent sincèrement et sérieusement pour le développement de la commune de Mekla en particulier et de la wilaya de Tizi-Ouzou, en général, a écrit le RND dans sa déclaration dans laquelle il a dénoncé un acte «ignoble, barbare et mesquin qui nuit au bon déroulement de cette campagne électorale».

Dans son communiqué, le RND de Tizi-Ouzou a rappelé sa base militante ainsi que tous les sympathisants du parti à continuer sur la même lancée et ne pas répondre aux provocations, assurant que la meilleure réponse à cet horrible acte c’est de redoubler les efforts et d’œuvrer au maximum pour la réussite de cette campagne électorale pour le compte de l’élection locale du 23 novembre qui doit être «une compétition d’idées et de programmes, loin de toutes formes d’injures et de violences». Suite à cet acte de sabotage contre sa permanence électorale, le bureau de wilaya du RND a déposé une plainte au niveau de la sûreté de daïra de Mekla et a saisi la permanence de wilaya de Tizi-Ouzou de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), nous a fait savoir un cadre local du parti.

Bel. Adrar