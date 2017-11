Taj : Pour le dégel des projets stratégiques

Le président du parti Tajamou’e Amel El-Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a plaidé, hier à Médéa, en faveur «d’une levée du gel sur les projets de portée stratégique», estimant que l’effort de développement consenti par les pouvoirs publics «doit être consolidé et orienté vers des secteurs clefs de notre économie».

Animant un meeting populaire, au complexe de jeunesse de Tablat, nord-est de Médéa, dans le cadre de la campagne pour les élections locales, M. Ghoul a mis l’accent sur la nécessité d’une levée du gel des projets qui ont une portée stratégique et susceptibles de maintenir un rythme de développement en mesure d’aider le pays à surmonter les difficultés rencontrées actuellement.

Le président de Taj a déclaré, en outre, qu’un appui à l’essor socio-économique des profondeurs géographiques du pays est le meilleur garant à la sécurité et la stabilité de notre nation, appelant, dans ce contexte, à doter ces régions de projets et de dotations financières en mesure d’améliorer les conditions de vie des populations, mais également encourager l’investissement productif au sein de ces mêmes régions.

Une meilleure prise en charge des zones désertées par leurs occupants, durant la décennie noir, est également souhaité par le président de Taj qui a appelé à la mise en place de plan de repeuplement capable de revitaliser, à nouveau, ces zones et à aider les candidats au retour à se fixer et à se maintenir sur place, en leur assurant le soutien financier nécessaire.

Abordant la question des prérogatives des élus et la mission qui doit être dévolue aux Assemblées communales, M. Ghoul a exprimé son refus de voir ces Assemblées dépourvues de leurs prérogatives essentielles, annonçant qu’une proposition de réforme du rôle des Assemblées élues à été déposée au niveau du Parlement, et que les détails de cette proposition seront communiqués après le résultat du scrutin des élections locales du 23 novembre. (APS)