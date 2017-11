Le DG de Sonatrach depuis Hassi R’mel : respect des délais et des coûts des projets

De notre envoyé spécial à Hassi R’mel et à Hassi Messaoud : Karim Aoudia

Optimiser la production gazière en faisant valoir l’ingéniosité et tout le savoir-faire des ingénieurs de Sonatrach. Voici l’objectif premier que s’est fixé la compagnie nationale des hydrocarbures. C’est ce qui ressort, une nouvelle fois, de la visite qu’a effectuée hier son P-DG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, à Hassi R’mel, dans le wilaya de Laghouat, puis à Hassi Messaoud, localité de Ouargla. A la tête d’une importante délégation composée de cadres supérieurs de Sonatrach, M. Ould Kaddour a inauguré à Hassi R’mel le projet dit «boosting phase III».

Celui-ci est destiné à accompagner la déplétion naturelle du gisement de Hassi R’mel, mis en exploitation au milieu des années 50 du siècle dernier. L’importante de ce projet a fait que M. Ould Kaddour n’a cessé d’insister dans ses propos sur son aspect stratégique qui traduit l’idée que celui-ci a été initié non pas uniquement pour pérenniser l’exploitation du gaz au niveau de ce gisement au-delà de 2030, mais également de maintenir un rythme de production de l’ordre de 190 millions de m3/jour. La réalisation de ce projet se scinde en deux phases et sa mise en exploitation sera partiellement engagée dès la fin 2019. Sans le moindre retard dans l’exécution des travaux y afférents, a recommandé M. Ould Kaddour, se montrant ainsi intransigeant sur le respect des délais. Une fois rassuré à ce propos, il ne manquera pas d’exprimer toute sa fierté de voir la compagnie qu’il dirige se lancer ainsi dans ce type de projet prometteur qui sera assurément d’un impact très positif en termes de commercialisation de gaz à l’international, tant il est également inclus dans les objectifs de ce projet de Hassi R’mel de contribuer efficacement à la satisfaction des engagements de Sonatrach en matière d’approvisionnement de ses partenaires étrangers en gaz. Dans la même localité de Hassi R’mel, M. Ould Kaddour s’est enquis de la formation d’ingénieurs fraîchement recrutés. A l’endroit de ces derniers, il exprimera toutes ses attentes de les voir capables d’acquérir tout le savoir-faire et toute l’expérience nécessaires pour être à même «d’assurer la relève», y compris dans des postes de responsabilité à Sonatrach. Le volet de la formation du personnel de la compagnie constitue un des axes majeurs de la nouvelle stratégie de Sonatrach, en cours d’élaboration, et devant être finalisée d’ici à la fin de l’année, selon son P-DG.

Dans cette optique, il est prévu au chapitre de la formation, la mise en place du système e-Learning, a indiqué M. Ould Kaddour, qui préconise aussi que, dans ce sillage, les nouvelles recrues de Sonatrach seront notamment affectées dès le départ à la réalisation et à la gestion des projets. Ladite stratégie intitulée «projet SH2030», et où il est aussi question de définir une vision claire en termes de développement de la compagnie jusqu’à l’horizon 2030, comprend en outre la mise en place d’un système uniforme de communication obéissant à l’idée d’optimiser au mieux la mobilisation du potentiel humain de Sonatrach.

Par ailleurs, le P-DG de la compagnie des hydrocarbures s’est enquis à Hassi Messaoud des travaux de réalisation de d’un projet permettant d’injecter dans le réseau de vente une quantité traitée de 20 millions de m3/ jour. D’un montant de 2 millions de dollars, ce projet lancé en septembre 2017, conçu et réalisé par les moyens propres de l’entreprise, connaîtra sa phase d’exploitation dès le 14 du mois courant.

Là aussi, M. Ould Kaddour tiendra à mettre en exergue dans ses propos

«l’extrême importance de ce projet pas du tout coûteux et dont les objectifs liés à l’augmentation de la production de gaz sont nettement prometteurs». Il salue au passage l’ingéniosité des ingénieurs de Sonatrach, en guise de motif de fierté. Il dira qu’avec le recours à ce type de procédés moins coûteux, engagés non seulement à Hassi Messaoud mais aussi à Rhourde El Baguel, Reggane et Inghar, la Sonatrach s’est ainsi « bien arrangée pour satisfaire la demande de ses partenaires étrangers en gaz durant cet hiver ». Sur un autre volet, le P-DG de Sonatrach ne manquera pas en outre de souligner la nécessité de développer la pétrochimie ainsi qu’optimiser à l’avenir l’exploitation du phosphate, dont l’Algérie recèle des réserves considérables.

