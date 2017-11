Industrie militaire, véhicules Mercedes-Benz : 13.000 unités produites en Algérie

380 camions, bus et véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la société (AMS-MB) à Rouiba/1re RM,

ont été livrés à la Direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, ainsi qu’à des entreprises économiques privées. D’autre part, un contrat a été signé entre ladite société et l’Entreprise de transport urbain et suburbain EPE/Etusa, pour la fourniture de 100 bus de type «Connecto».

Ce contrat vient satisfaire les demandes émanant des différentes sociétés nationales publiques et privées et concrétise les objectifs tracés par le Haut commandement de l’ANP, visant la création d’un tissu économique intégré.

Le directeur général de Naftal, Rachid Nadil, a fait savoir que son administration a commandé 259 camions et « aujourd’hui, nous avons reçu 90 unités », précisant que le délai a été réduit à 7 mois, alors qu’ «auparavant, nous attendions 18 mois pour recevoir notre commande, de plus, aujourd’hui nous payons nos factures en dinars algériens ».

Des représentants des entreprises nationales, dont les P-DG de Naftal et de l’ETUSA et les responsables des Etablissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) d'Alger et d’Oran, ainsi que deux sociétés privées, Moulins El Baraka (Biskra) et Cipro (Alger), ont mis en exergue le prix, la qualité et le délai de ces engins, affirmant que cette dynamique va relancer la production nationale et l’industrie mécanique.

Cette action contribue à la concrétisation du programme de relance économique, initié par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et encourager la production nationale, en exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, ayant pour objectif de développer les industries militaires, notamment l’industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l’ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées.Il est significatif de rappeler que les trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d’accords algéro-émirati-allemands pour le développement de l’industrie mécanique nationale.

La SAFAV-MB est une société mixte créée en 2012, se composant aussi de trois partenaires: la partie algérienne est composée de la Société de développement de l’industrie automobile (Ediv, relevant de la Direction des industries militaires du MDN) à hauteur de 34% du capital, de la SNVI (17%) et du partenaire étranger, Aabar (49%), en plus de la société allemande Daimler/Mercedes-Benz comme partenaire technologique. Cette société de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba, de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret et de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimime (Constantine). La Société AMS-MB, quant à elle, est chargée de la livraison et de la distribution des véhicules fabriqués par ces joints-ventures.



13.000 véhicules Mercedes-Benz produits en Algérie



Près de 13.000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à maintenant par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale, a indiqué le directeur du Conseil d’administration de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret, le général Smail Krikrou.

Ainsi, la société SAFAV-MB a fabriqué 6.000 véhicules utilitaires et 3.800 véhicules tout-terrain (4×4), tandis que la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB) de Rouiba a fabriqué 3.000 camions et 100 bus, a précisé M. Krikrou lors de la cérémonie de livraison de 380 camions, bus et véhicules tous usages de marque Mercedes-Benz par la société Algerian motors services Mercedes-Benz (SPA AMS-MB).

Selon M. Krikrou, les capacités de production de la société SAPPL-MB sont de 15.000 camions et de 1.500 bus annuellement, alors que celles de SAVAF-MB sont de 2.000 véhicules tout-terrain (4×4) et de 6.000 véhicules utilitaires. Quant à la société de fabrication de moteurs de Constantine, ses capacités sont de 25.000 moteurs, dont 17.000 destinés à la société SAPPL-MB.

Hichem Hamza