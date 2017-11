Discours des candidats : loin des fausses promesses

Les leaders et chefs des partis politiques ont exhorté leurs candidats à prôner un «discours réaliste» de manière à éviter «les fausses promesses» aux citoyens, appelant en même temps ces derniers à faire montre de «responsabilité» dans le choix de leurs futurs représentants aux APC et APW. Dans ce sens, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, qui a animé un meeting populaire à Alger, a appelé les candidats de son parti à développer un «discours réaliste loin des fausses promesses», au 9èe jour de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre. M. Ould Abbes a assuré que le FLN demeurera «fidèle aux principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954, rappelant que le programme du parti est celui du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Le président du parti El-Fajr El-Jadid, Tahar Benbaïbeche, a abondé dans le même sens, à l’occasion d’un meeting populaire dans la wilaya d’Aïn Defla, d’où il a appelé les militants de son parti et les Algériens à participer en masse aux prochaines élections, les mettant en garde contre toutes formes de boycott ou d’abstention qui pourraient être exploités par des parties prônant l’immobilisme. Dans le même sillage, le président du parti El-Karama, Mohamed Benhamou, a mis l’accent à Berriane (wilaya de Ghardaïa), sur la cohésion sociale et la paix qui sont, a-t-il dit, «des éléments fondamentaux pour la concrétisation d’un développement local durable».

M. Benhamou a précisé que ce «développement ne peut se faire qu’avec des Assemblées locales fortes et cohérentes». Idem pour le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, qui a affirmé à partir de M’sila que son parti accordait une importance «particulière» à la commune, laquelle représente le «noyau essentiel» de l’État et œuvre en même temps à la transformer d’«une simple institution administrative en un espace démocratique». M. Belaïd a ainsi plaidé pour l’élargissement, en matière de gestion, des prérogatives des APC afin de les mettre «à l’abri de l’hégémonie de l’Administration». Le même discours a été développé par le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, à Boumerdès, quand il a appelé à la consolidation des prérogatives des élus locaux, à travers l’amendement du code électoral. Pour M. Benyounes, il est «impératif», pour les élus locaux, de recouvrer leurs prérogatives, afin qu’ils redeviennent les premiers magistrats au niveau de leurs communes ou wilayas respectives, de manière à rétablir l’équilibre entre les attributions des élus et de l’Administration. De son côté, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a axé son discours sur le volet social; à l’occasion d’un meeting populaire animé à Chlef, plaidant en faveur du retour des aides et subventions aux communes, ainsi que l’institution d’une taxe à 100% sur l’activité professionnelle. Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, qui représente l’Alliance Ennahda-Adala-Bina, a effectué une visite aux permanences de cette Alliance au niveau de trois communes de la wilaya de Guelma, où il a appelé ses militants à aller voter en masse le jour du scrutin en faveur des candidats intègres. (APS)