Campagne électorale des locales du 23 novembre : orienter le développement vers les secteurs stratégiques

Les candidats en lice pour les élections locales du 23 novembre poursuivent leur campagne électorale en mettant en exergue les principaux points de leurs programmes et en soulignant l'importance de ces échéances «décisives pour le développement global». Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, représentant l’alliance Ennahda-Adala-Bina, a affirmé lors d'un meeting populaire à Bir El-Ater (90 km au Sud de Tébessa), que cette élection intervient «dans une conjoncture politique et socioéconomique difficile», appelant à cet égard, «à faire de ce scrutin un nouveau départ pour engager le pays sur la voie du développement global», d'autant plus que les Assemblées communales et de wilaya qui sortiront des prochaines élections seront «une première pierre dans l’édifice des institutions de l’Etat algérien», a-t-il ajouté.

Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité pour tous «pouvoir, partis, société civile et citoyens» de conjuguer les efforts pour assurer le succès du prochain scrutin à travers la mise en place des conditions objectives de neutralité, de propreté et d’égalité dans le traitement de toutes les listes de candidats laissant le seul verdict aux urnes».

De leur côté, les dirigeants du Front de libération nationale (FLN) ont souligné dans des meetings populaires dans différentes communes de la wilaya de Tipaza, que les prochaines élections locales sont un «rendez-vous crucial et décisif». Ils ont appelé les représentants de la scène politique nationale à cesser leur «politique politicienne» visant à «semer le désespoir chez les Algériens, au lieu de proposer des alternatives sérieuses». Les dirigeants du FLN ont consacré une bonne partie de leurs interventions au volet économique, à l'image de M. Mahdjoub Bada qui a défendu les différentes options économiques adoptées par les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années. A son tour, le chargé de la formation au FLN, Benbida Saïd a rappelé les positions phares du FLN, soulignant notamment que ce parti était «à l’origine de la Révolution de Novembre qui a suscité l’admiration du monde, avant de mener la bataille de l’édification du pays après l’indépendance», non sans assurer que le FLN «assumait toutes ses responsabilités depuis 1962». Depuis Batna, le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé les citoyens au vote massif qui donnera de la légitimité et de la crédibilité aux listes électorales choisies qui pourront ainsi mettre en œuvre sur le terrain leurs programmes. Dans son discours de campagne, M. Benyounès a insisté sur la nécessité du «choix des candidats compétents pour assumer les responsabilités à l’échelle locale», réitérant son appel à l'élargissement des prérogatives de l’élu local de sorte à lui permettre de mettre en œuvre leurs programmes et servir le développement local». (APS)