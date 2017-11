Campagne électorale des locales du 23 novembre, Couverture médiatique, ARAV : « pas d’irrégularités »

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) n'a pas relevé «d'irrégularités» ou de «transgressions» dans la couverture de la campagne électorale des élections locales par les médias publics et privés, a assuré, hier à Alger, le président de cette instance, Zouaoui Benhamadi.

«Jusqu'à maintenant, sur le plan de la diffusion de l'expression directe (dans les médias publics), aucun incident, aucune irrégularité ou transgression n'a été enregistré», a-t-il indiqué dans un entretien à l'APS, ajoutant que concernant les tables rondes ou la couverture des meeting, réalisés par les médias privés, «rien d'anormal n'a été relevé». Pour le président de l'ARAV, il s'agit parfois «d'une poignée de secondes, dont a bénéficié tel ou tel parti, dans une table ronde ou dans une couverture», relevant que «ce n'est pas significatif ni indicatif d'un penchant politique voulu par la chaîne».

M. Benhamadi a affirmé que l'ARAV n'avait reçu «aucune plainte», ni à travers son site internet, les partis politiques ou la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), assurant qu'un travail de suivi est assuré par l'ARAV, tous les matins, en visualisant l'ensemble des données diffusées la veille. Le premier responsable de l'ARAV a relevé que son instance s'intéressait aux médias publics et aux chaînes privées accréditées, mais également aux autres chaînes privées (non accréditées) lorsqu'elles évoquent le sujet de ces élections locales. Évoquant le travail des chaînes privées, M. Benhamadi a indiqué qu'elles avaient déjà montré, durant les dernières législatives, un degrés de «professionnalisme et de probité, choses pour lesquelles il convient de les saluer».

«Ce sont des chaînes qui sont dans le paysage médiatique algérien, quel que soit, par ailleurs, leur statut, on ne va pas tout mélanger. Mais pour la couverture assurée aux législatives, et cette fois-ci, je pense que nous sommes largement dans le positif», a-t-il dit. La campagne pour les élections du 23 novembre a entamé dimanche sa deuxième semaine pour le renouvellement des Assemblées communales et de wilaya (APC/APW), avec comme thèmes dominants, la nécessité d'élargir les prérogatives de l'élu au niveau des APC/APW et la décentralisation de la prise de décision dans la gestion de tout ce qui concerne les affaires locales. (APS)