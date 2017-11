La loi de finances dimanche à l’APN : Nouvelles taxes : consacrer l’équité fiscale

Le communiqué, rendu public dimanche soir, au terme d'une réunion du bureau de la chambre basse du Parlement, sous la présidence de M. Saïd Bouhadja, précise que cette présentation sera suivie de débats qui devront se poursuivre jusqu'à mardi 14 novembre. La même source relève également que le bureau a transmis des questions au gouvernement et un projet de loi relative au commerce électronique a été envoyé à la commission spécialisée aux fins d’entamer son examen. Par ailleurs, le bureau de l’APN a par a approuvé le programme d'action de la commission de la culture, de la communication et du tourisme.



13.500 nouveaux postes d’emploi dans le secteur public



Il faut savoir que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, ce ne sont pas moins de 13.500 nouveaux postes d'emploi qui devraient être ouverts l’année prochaine, dans les secteurs de la Santé, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En effet, lors d'une réunion avec la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale populaire (APN) organisée dans le cadre du débat des dispositions prévues dans le projet de loi de finances 2018, le directeur général du budget au ministère des Finances a précisé qu’il est question de 13.624 nouveaux postes budgétaires à ouvrir en 2018, dans les secteurs de la Santé (près de 8.000 postes), de l'Éducation nationale (près de 5.000 postes) et de l'Enseignement supérieur (près de 2.000 postes). M. Bekka signale, cependant, que l'ouverture de ces nouveaux postes ne signifiait pas l'interdiction aux autres secteurs de recruter puisqu’ils peuvent le faire dans le cadre du 1/5 des postes vacants existant à leur niveau, rappelant que les autres secteurs pourraient recruter à hauteur de (1/5) des postes vacants disponibles à leur niveau. Lors de son exposé, M. Farid Bekka a aussi fait savoir que le budget de fonctionnement avait connu «un léger recul», passant à 4.584 milliards de dinars dans le cadre du PLF-2018, contre 4.591 milliards de dinars en 2017. Parmi les causes de ce recul, il évoque, notamment les changements opérés dans les salaires des travailleurs résultant du non-remplacement partiel des départs à la retraite et des décès, tel que prévu dans la loi de finances de 2017, à savoir le remplacement de 1/3 des départs à la retraite, des décès et des démissions dans la fonction publique. Pour 2018, il a été décidé de revoir ce taux désormais fixé à (1/5). Les secteurs publics pourraient ainsi recruter (1/5) des postes vacants à leur niveau, en raison des départs à la retraite, des décès et des démissions, insiste le même responsable, mettant en exergue dans ce sillage que le secteur public compte plus de 2,2 millions de fonctionnaires.



La levée du gel sur les projets publics soumise au principe de priorité



S’exprimant par ailleurs au sujet de la levée du gel sur les projets publics, le directeur général du budget au ministère des Finances expliquera que celle-ci sera, en fait, soumise au principe de priorité à travers le territoire national. Le même responsable, et tout en qualifiant d’inéluctable, le gel des projets publics dans certains secteurs, raison de la crise économique induite par la chute des prix du pétrole, a affirmé que «le gouvernement a préféré geler certains projets publics et réduire ainsi le budget d'équipement, plutôt que de toucher au budget de fonctionnement qui couvre 95% des salaires des travailleurs».

Aussi, le gouvernement, qui a donné aux autorités locales jusqu'à fin octobre 2017 pour soumettre tous les projets prioritaires devant être réalisés, examinera chaque projet avant d'établir la liste finale des projets concernés par la levée du gel et qui seront lancés l'année prochaine, a-t-il expliqué.

À retenir que le PLF-2018 prévoit des dépenses de 8.600 milliards de dinars, soit une hausse de 25% par rapport au budget des dépenses 2017. Autre remarque à souligner, le niveau d'intervention économique de l'État dans les entreprises et l'aide à l'énergie au profit des régions du Sud et de certaines wilaya des Hauts Plateaux, ainsi que les aides aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial, ont enregistré un «léger recul». Il convient de signaler dans ce contexte que l'Office algérien interprofessionnel des céréales et l'Office algérien interprofessionnel du lait et des produits laitiers ont eut la part du lion dans ce type de financement, dans le cadre de la politique de subvention de l'État pour ces produits.

D’autre part, et en ce qui concerne le budget de l'équipement inscrit au titre de l'année 2018, ce dernier — chiffré à 4.043 milliards de dinars — a enregistré une hausse à tous les niveaux, dont les autorisations de programme qui ont augmenté jusqu'à 883 milliards de dinars (+36 %) et les programmes d'investissement, dont les nouveaux programmes qui ont augmenté de 86%, tandis que la réévaluation des projets ont connu une hausse de 80% dans certains secteurs, tels que les routes, l'hydraulique, la voie ferrée et les structures administratives.

Pour sa part, le directeur général des Impôts, M. Mustapha Zikara, a fait savoir — lors de la réunion avec la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat sur les dispositions fiscales contenues dans le PLF 2018 — que toutes les nouvelles mesures fiscales concernant le patrimoine, les gains des entreprises ou le revenu global «viendront consacrer l'équité et l'égalité entre les citoyens, et montrer qu'il n'y a pas que le simple citoyen qui est assujetti à l'impôt, mais les riches aussi, qu'ils soient commerçants, chefs d'entreprises ou hommes d'affaires».

Ce même responsable a ensuite ajouté que les nouvelles dispositions fiscales tendent également à poursuivre la facilitation des mesures, à travers davantage de souplesse au profit des contribuables, outres d'autres mesures visant la promotion de l'investissement, telles les exonérations prévues pour les PME créées par les jeunes, notamment.

Soraya Guemmouri