M. Louh, à la Conférence des Nations Unies contre la corruption : « Réformer le système financier mondial »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a plaidé, hier à Vienne, pour la réforme du système financier et bancaire mondial, afin de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption, a indiqué un communiqué du ministère.

S’exprimant à la 7e session de la conférence des États Parties à la Convention des Nations unies contre la corruption (ONUDC), M. Louh a appelé à «la réforme du système financier et bancaire mondial, en rapport, notamment avec le commerce international dans le but de faire face au blanchiment du produit du crime et aux paradis fiscaux qui constituent aujourd’hui un défi à la volonté commune de lutter contre la corruption sous toutes ses formes», a souligné la même source.

Il a relevé, par la même occasion, «l’engagement de l’Algérie en matière de lutte contre la corruption qui s’exprime clairement à travers la forte volonté politique découlant du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la réforme profonde de la justice et le renforcement de son indépendance, la modernisation et le développement des modes de gestion et le renforcement de la formation du magistrat, pour lui permettre de faire face aux nouvelles formes de criminalité, notamment le crime organisé transnational».

Annonçant la création des pôles pénaux spécialisés, dotés d’outils d’investigation modernes, ainsi que le renforcement des services du parquet par des assistants spécialisés dans les domaines de la finance et de l’économie, M. Louh a affirmé que l’Algérie «s’est également dotée d’un arsenal juridique conforme à la convention par la promulgation d’une loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui comporte des dispositions relatives à la prévention et à l’incrimination des actes de corruption, à la coopération internationale et au recouvrement des avoirs». M. Louh, qui a cité, à titre d’exemple, la création de l’Office central de répression de la corruption, a également rappelé la révision constitutionnelle de 2016 qui renforce l’État de droit et garantit l’exercice et la protection des libertés individuelles, laquelle a érigé l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption en institution constitutionnelle.

Le ministre a noté également que la révision du dispositif normatif «a concerné les dispositions de la loi relative aux marchés publics, en plus de l’élaboration de la loi relative aux cas d’incompatibilité, au conflit d’intérêt, à la déclaration du patrimoine concernant certaines fonctions, et ce en vue d’assurer plus de transparence et d’instaurer des règles relatives à la concurrence loyale».

Par ailleurs, M. Louh a exprimé son «appréciation positive» du déroulement de l’examen du premier cycle, dont l’Algérie a fait l’objet en 2013, et de l’expérience précieuse qu’elle a acquise en assurant à deux reprises la mission de pays examinateur, relevant que les recommandations issues du rapport d’examen de l’Algérie «ont fait l’objet d’une attention particulière ayant abouti à la révision du code de procédure pénale, à travers l’introduction d’un chapitre dédié à la protection des témoins, victimes, experts et dénonciateurs».

Il a indiqué que l’Algérie «a donné son accord à la publication sur les sites gouvernementaux et sur celui de l’ONUDC, du rapport d’examen dans une totale transparence».

Par ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, s’est entretenu, hier à Vienne (Autriche), avec plusieurs de ses homologues, en marge de la 7e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. M. Louh s’est entretenu avec le ministre de la Justice et des droit de l’homme de la Côte-d’Ivoire, Sansan Kambile, le ministre de la justice du Royaume de Belgique, Koen Geens, et le ministre iranien de la Justice, Mostapha Pourmohammadi, a précisé le communiqué. M. Louh s’est également entretenu, en marge des travaux de cette rencontre qui se poursuivra jusqu’à vendredi, avec la ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération internationale, Nasr Sahar, ajoute la même source.

La conférence examinera la mise en oeuvre de la convention onusienne contre la corruption, les questions liées à l’aide technique pour la lutte contre la corruption, la coopération internationale, les «moyens de mise en oeuvre de la deuxième étape de la convention relative à la prévention de la corruption et à la restitution des avoirs». (APS)