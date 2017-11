Bachir Attar, DG de la PME AOM Invest : Les quatre objectifs de notre entrée

Spécialisée en tourisme thermal, Aom Invest introduira prochainement son capital en Bourse. Annoncée pour fin octobre, cette introduction du capital connaîtra un léger temps additionnel et sera officielle d’ici, au plus tard, la première semaine suivant les élections des assemblées locales et des APW. Cette entreprise basée à Oran est d’un capital social de l’ordre de 112,930 millions de dinars et fait travailler une dizaine de personnes. Sollicité, Bachir Attar, patron d’Aom invest, affirme que l’introduction en Bourse sera porteuse de quatre objectifs : notoriété et visibilité à l’échelle nationale et internationale, levée des fonds, et bonne gouvernance, ainsi que la pérennité de l’entreprise. Après Saïdal, El-Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba et Biopharm, la SGVB assistera à une 6e adhésion… en 20 ans d’existence.

F. I.