UE : Coopération entre Conseils constitutionnels

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a reçu hier à Alger, le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, John O' Rourke, à la demande de ce dernier, indique un communiqué du Conseil. Les deux parties ont évoqué les "relations privilégiées entre l'Algérie et l'UE, soulignant l'importance de les renforcer notamment en ce qui concerne les programmes de coopération entre le Conseil constitutionnel et l'UE". Cette rencontre intervient à la veille de la tenue de la "Conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi" organisée par le Conseil constitutionnel en collaboration avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise).