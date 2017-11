Algérie - Lituanie : Consolidation des relations

La consolidation des relations algéro-lituaniennes a été au centre des consultations entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, et le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Darius Skusevicius, tenues hier et avant-hier à Alger, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette réunion, qui s'inscrit "dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et la Lituanie, a été une opportunité pour consolider le dialogue politique entre les deux pays, de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la promouvoir, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture", précise le communiqué.

Elle a, également, été l'occasion pour les deux parties de "procéder un échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, au Mali, en Libye ainsi que la coopération dans le cadre euro-méditerranéen, et tout particulièrement la question migratoire", ajoute la même source.