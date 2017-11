Algérie - Mauritanie : élargir la coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu avec le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, en marge des travaux de la Conférence internationale de la jeunesse qui se tient à Sharam Al-Sheikh (Egypte), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. Le président mauritanien a chargé M. Bensalah de transmettre "ses salutations à son frère le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tout en se félicitant du niveau des relations liant les deux pays ainsi que de la volonté commune visant à les promouvoir et les élargir à d'autres domaines", précise le communiqué. Les deux parties ont également évoqué "les situations actuelles prévalant dans le monde arabe et le Sahel notamment la lutte antiterroriste".

M. Bensalah a également rencontré le Premier ministre sénégalais. Les deux parties ont "réaffirmé la volonté des deux pays de soutenir et promouvoir les relations bilatérales pour mieux servir les peuples des deux pays à même d'œuvrer au maintien de la stabilité et de la sécurité dans la région". Par ailleurs, le président du Conseil de la nation s'est entretenu avec le président du parlement libanais, Nabih Berri, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales liant les deux pays, en général, et plus particulièrement les deux parlements en échangeant les points de vue concernant les crises que connaît la région arabe, notamment la Syrie, le Yémen et la Libye, outre les derniers événements survenus sur la scène libanaise." (APS)