Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie : Un rôle dans la formation professionnelle

L'ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Zenner Micheal, a fait part hier à Alger, de l'intérêt de son pays à renforcer la coopération avec l'Algérie dans le domaine de la formation professionnelle, mettant en évidence "le rôle que peut jouer la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK), pour le développement du système de formation en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une audience que lui a accordée le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, l'ambassadeur a souligné "l’importance du développement de la formation technique et professionnelle, pour accompagner les programmes d’investissement et de relance économique, mettant en évidence le rôle que peut jouer la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK), pour le développement du système de formation en Algérie", a-t-on précisé de même source. Il a également souligné que "l’Agence de coopération fédérale GIZ, à la faveur de la mission d’identification et de formulation d’un nouveau projet pour 2018, consécutivement à la mission effectuée par ses experts, à Alger, durant la période du 16 au 28 septembre 2017, se propose d’appuyer la mise en œuvre d’un projet intégré, visant un soutien simultané aux secteurs de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, ayant pour finalité d’améliorer l’employabilité des diplômés de ces deux secteurs, dans les branches notamment de l’automatisme et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, avec l’appui technique de firmes allemandes présentes en Algérie", poursuit le communiqué.

De son côté, M. Mebarki a présenté les grands volets du programme de modernisation et de réforme du service public de la formation et de l’enseignement professionnels, et la stratégie de son département ministériel, en matière d’adaptation de l’offre de formation aux besoins du développement économique et de la compétitivité des entreprises.

Le ministre a, aussi, mis en exergue les orientations des pouvoirs publics pour la formation et la valorisation de la ressource humaine, qui visent à privilégier les modes d’apprentissage aux métiers, faisant intervenir des entreprises nationales et étrangères dans l’acte pédagogique, pour favoriser l’employabilité des diplômés. Il a, en outre, fait part à son hôte des "mesures prises dans ce sens par son département pour l’appui au développement des filières de formation liées à la mécanique automobile, à l’automatisme, au bâtiment et à l’agro-alimentaire", a-t-on ajouté.

A cet effet, M. Mebarki a "formulé le souhait de voir les firmes allemandes implantées en Algérie s’impliquer dans cette dynamique, et participer à l’effort de formation des formateurs, et de modernisation des formations initiales et continues de techniciens et techniciens supérieurs, dans les métiers demandés par le marché de l’emploi".

A l’issue de l’audience, il a été convenu, dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets, de privilégier les actions transversales que sont la formation et le perfectionnement des formateurs, la modernisation des moyens technico-pédagogiques d’appui à la formation, la participation active des firmes industrielles, dans l’effort de réforme du dispositif d’ingénierie pédagogique et l’organisation de centres de formation dédiés à certaines spécialités, a-t-on conclu. (APS)