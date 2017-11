Cause palestinienne : Mahmoud Abbas salue la position de l'Algérie

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, a salué lors de sa rencontre dimanche dernier à Charm Echeikh (Egypte) avec le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de l'audience qu'il a accordée au président du Conseil de la nation en marge des travaux de la Conférence internationale de la jeunesse, à Charm Echeikh, le président palestinien a salué la position de l'Algérie "peuple et gouvernement, sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien. La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et de l'ambassadeur algérien au Caire, a permis de passer en revue les développements de la situation en Palestine à la lumière de l'union des différentes factions palestiniennes après la reprise du contrôle sur la bande de Ghaza par le gouvernement palestinien, ajoute le même communiqué. M. Bensalah a réitéré, lors de cette rencontre, la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, fondée sur le principe du droit du peuple palestinien à un Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale, conformément à la légalité internationale et les résolutions de l'ONU. Les deux parties ont souligné l'impératif de dynamiser les relations entre les instances législatives des deux pays. M. Abdelkader Bensalah était arrivé samedi soir en Egypte pour participer en sa qualité de représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la Conférence internationale de la jeunesse organisée à Charm Echeikh du 4 au 9 novembre. M. Bensalah a été reçu à son arrivée à l'aéroport de Charm Echeikh, par le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce, Tarek Kabil et le secrétaire général de la présidence de la République, Ahmed Al-Ansari. L'Algérie participe avec une délégation de jeunes représentant différentes régions du pays, aux travaux de cette conférence qui regroupe plus de 3.000 jeunes venus du monde entier. (APS)