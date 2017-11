Championnat d'Italie : Le Torino freine l'Inter à Milan (1-1)

L'Inter Milan est toujours invaincue en Championnat d'Italie mais a été ralentie dimanche lors de la 12e journée avec un match nul (1-1) à domicile face au Torino, qui peut permettre à Naples de prendre un peu de marge en tête du classement. Neuf victoires et trois nuls, le parcours des Milanais reste remarquable mais ils pourraient se retrouver dimanche soir à quatre longueurs du leader Naples, si celui-ci s'impose sur le terrain du Chievo Vérone. En fonction des résultats des autres matches, ils pourraient même quitter le podium. Luciano Spalletti et ses joueurs regretteront sans doute de ne pas avoir pris l'avantage quand la transversale de Sirigu a repoussé en fin de match une frappe monstrueuse de Vecino. Mais le match nul semble juste et récompense le bon match du Torino, qui remonte provisoirement à la 7e place. Ce sont d'ailleurs les Turinois qui avaient ouvert la marque avec une belle frappe au ras du poteau signée Iago Falque après une action individuelle (59’). Les Milanais ont ensuite poussé pour revenir au score et y sont logiquement parvenus grâce à Eder, qui reprenait face au but un caviar de son capitaine Icardi (79’).