L'Américaine Flanagan détrône la Kényane Keitany

L'Américaine, Shalane Flanagan, a mis fin au règne de la Kényane, Mary Keitany, sur le marathon de New York en remportant l'édition 2017, cinq jours après un attentat à la camionnette-bélier qui a fait huit morts. Flanagan, 36 ans, a devancé (en 2 h 26 min 53 sec) (chrono officieux) d'une minute Keitany qui avait remporté les trois dernières éditions (2014, 2015, 2016). La troisième place est revenue à l'Ethiopienne, Mamitu Daska (2 h 28 min 08 sec). Flanagan, vice-championne olympique 2008 du 10.000 m, est la première Américaine à s'imposer à New York depuis 1977. Elle a lâché Keitany à cinq kilomètres de l'arrivée pour signer sa première victoire dans une épreuve du World Marathon Majors, le circuit qui réunit les six plus grands marathons du monde. Elle avait terminé 2e de l'épreuve en 2010 et s'était classée 6e au marathon des jeux Olympiques 2016 de Rio.