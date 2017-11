Athlétisme, Marathon de New York (messieurs) : Victoire du Kényan Kamworor

Le Kényan, Geoffrey Kipsang Kamworor, a remporté le marathon de New York dimanche, cinq jours après le premier attentat meurtrier dans la ville depuis le 11 septembre 2001. Kamworor a bouclé les 42,195 km en

2 h 10 min 53 sec (chrono officieux), devant son compatriote Wilson Kipsang (2 h 10 min 56 sec) et l'Ethiopien, Lelisa Desisa (2 h 11 min 32 sec). Il s'agit de sa première victoire dans un marathon mais le Kényan est loin d'être un inconnu : il avait terminé 2e de l'épreuve en 2015 et compte à son palmarès deux titres de champion du monde de cross-country et un en semi-marathon. L'épreuve avait été maintenue et les mesures de sécurité renforcées après un attentat qui a fait huit morts, mardi passé.