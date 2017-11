Basketball : Le Mali (dames) et le Nigeria (hommes) remportent la première édition de la Coupe d’Afrique 3x3 de la FIBA

Le Mali (dames) et le Nigeria (hommes) ont décroché dimanche à Lomé, la première édition de la Coupe d'Afrique de basketball dénommée FIBA 3x3 Africa Cup-2017, que le Togo accueille du 3 au 5 novembre.

Les Maliennes ont battu en finale les Nigérianes par (12-11) tandis que les Nigérians ont dominé les Ivoirens par (21-9). En matches pour les troisièmes places, les dames d'Ouganda sont venues à bout des Ivoiriennes par (15-13).

Chez les hommes, Madagascar a battu l'Egypte (18-17). Les vainqueurs sont repartis chacun avec les médailles en or plus le trophée. Les finalistes ont reçu des médailles en argent et les équipes classées troisième ont bénéficié chacune de médailles de bronze. Le président de la Fédération togolaise de basketball (FTBB), André Goungou, a apprécié la compétition, la performance des équipes et a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation.