Coupe du Monde de sabre masculin (par équipes) : L'Allemagne sacrée

La sélection allemande a remporté le titre de la 64ème édition de la Coupe du Monde de sabre masculin (l'étape de l'Algérie) après avoir pris le dessus, en finale disputée dimanche soir au palais d'expositions Pins maritimes (SAFEX), sur la sélection italienne de (45-28). Les Allemands ont battu les Iraniens en demi-finale (45-34), tandis que l'Italie a dominé la Hongrie par le même score, cette dernière a été classée 3ème. «Nous sommes très heureux de gagner face à l'équipe italienne, numéro 1 au monde de cette discipline. C'est vrai nous sommes encore loin des premières places au classement international mais nous avons des capacités», a déclaré à l'APS le coach de la sélection allemande, Vilmus Szabo. Pour sa part, l'entraîneur de l'Italie a déclaré à l'APS ne pas comprendre ce qui s'est passé chez ses éléments, ajoutant que «les choses ne sont pas passées comme il le faut». L'équipe nationale a terminé la compétition au 17e rang après sa défaite aux 16es de finale face à Hong kong (45-28). L'escrimeur américain, Eli Dershwitz, a remporté samedi l'épreuve individuelle de la première étape de Coupe du Monde-2017 de sabre masculin, en s'imposant devant l'Italien, Enrico Berre, par 15 touches à 9 en finale. Le meilleur algérien, Zineddine Heroui, a échoué à une place de la qualification au tableau 128 en se classant à la 113e place. Les autres algériens engagés dans cette étape de Coupe du Monde, à savoir Hamza Adel Kasdi, Anis Mairi, Akram Bounabi et Acyl Maaziz, ont terminé respectivement à la 119e, 122e, 125e et 127e places. Il est à rappeler que cette première étape de Coupe du Monde-2017 de sabre masculin devait, initialement, se dérouler à Dakar, avant que celle-ci ne se retire, faute de moyens. La sélection nationale d'escrime, sabre (masculin) prendra part à un tournoi européen prévu entre le 11 et le 12 novembre a Sotchi (Russie) avec trois athlètes : Anis Mairi, Akram Bounabi et Adelm Izem, a révélé samedi le coach national, Mohamed Zerf.

L'Algérie meilleure nation arabe et africaine

La sélection algérienne d'escrime, malgré une élimination précoce aux épreuves «par équipes» de la Coupe du monde de sabre masculin, organisée du 3 au 5 novembre au Palais des expositions des Pins-Maritimes (Alger), termine la compétition avec la satisfaction d'être la meilleure nation arabe et africaine du tournoi.

«C'est une très bonne chose, car cela nous permet d'améliorer notre classement» a affirmé l'entraîneur national Mohamed Zerf, juste après l'élimination de l'Algérie au tableau des 32, après sa défaite (45-26) contre Hong Kong. La sélection algérienne était dès lors assurée de terminer comme meilleure nation arabe et africaine du tournoi, car ayant réussi un meilleur score que ses concurrents, notamment le Maroc, éliminé par la Belgique au même stade de la compétition, sur le score de (45-13). «Les matchs de classement s'imposent à partir du prochain tour (ndlr, tableau des 16). En ce qui nous concerne, c'est le score qui détermine qui devance qui. Etant donné que le Maroc a perdu (45-13) et nous (45-26), c'est l'Algérie qui termine devant», a expliqué l'entraîneur national.

Sur les 27 pays présents à Alger pour cette première étape de coupe du monde de sabre masculin, seuls 18 ont pris part aux épreuves «par équipes», à savoir : Algérie, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Géorgie, Allemagne, Hong Kong, Hongrie, Italie, Iran, Japon, Corée du Sud, Maroc, Roumanie, Russie, Ukraine et Etats-Unis. Certains pays arabes et africains, comme la Tunisie et le Mali, bien que présents dans les épreuves individuelles, n'ont pu participer en effet aux épreuves par équipes, car ne disposant pas d'un nombre suffisant d'athlètes.

La Tunisie s'étant présentée avec un seul athlète, et le Mali avec deux, alors que les règlements en exigent trois, en plus d'un quatrième comme remplaçant, pour disputer les épreuves par équipes. Les quatre représentants algériens sont : Hamza Kasdi, Akram Bounabi et Zinédine Haroui, ainsi qu'Anis Maïri, qui a complété le groupe en tant que remplaçant. Le prochain challenge pour la sélection algérienne de sabre masculin devrait être un tournoi du Circuit européen, prévu bientôt en Russie, et auquel elle espère participer avec trois athlètes. Il s'agit de «Akram Bounabi, Anis Maïri et Adam Izem», a annoncé dimanche l'entraîneur national, Mohamed Zerf, au Palais des expositions des Pins-Maritimes.