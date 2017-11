Equipe nationale A : Les verts à Sidi Moussa

Le nouveau sélectionneur national et son staff ont entamé depuis, hier, à Sidi Moussa leur premier stage. Nombreux sont ceux qui leur ont reproché le fait qu’ils aient choisi des joueurs sans les avoir observer lors de matches de Championnat.

Toutefois, cela peut ne pas être un handicap du fait que Madjer, Menad, Ighil, mais aussi Haniched, Boualem Charef et même Saâdane peuvent tous donner leurs avis sur la question. Ceci dit, le premier jour de stage n’a pas vu le gros du contingent répondre présent. D’abord, des joueurs évoluant dans notre championnat national, mais aussi en Europe, qui n’étaient pas présents. Ils ont tout simplement été autorisés à s’absenter pour des raisons plus moins objectives du fait qu’ils vont joueur avec leurs clubs respectifs.

C’est ainsi que Zinedine Ferhat (Le Havre AC), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad), Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed Khoutir Ziti, Abdelmoumen Djabou et Chemseddine Nessakh (ES Sétif) viendront en retard au stage. Il faut dire que ce match officiel contre le Nigeria ne vient pas dans les meilleures conditions pour Madjer. On peut dire qu’il joue de malchance lorsqu’on connait la cascade de blessés. Le dernier fut Soudani de Dynamo Zagreb (Craotie), un joueur vraiment très utile pour notre équipe nationale. Ghoulam et quelques autres joueurs manqueront aussi à l’appel. Ce sera, peut-être, l’occasion pour les joueurs locaux de se frayer un chemin et surtout avoir la confiance de Madjer et de ses acolytes dans l’optique d’une équipe nationale en devenir.

Il est certain que le groupe ne sera pas au mieux de ses capacités, sachant qu’il y aura quelques absences de dernière minute. Certes, Madjer ne cesse de répéter à travers ces sorties, par médias interposés, que ce match n’est pas décisif. Cela, on le sait déjà, puisqu’on est éliminé avant l’heure du Mondial-2018 prévu en Russie.

Ce qui est, en soi, une rareté dans le football national. Il n’y a pas lieu de trop s’appesantir sur cela. Néanmoins, une victoire contre le Nigeria serait vraiment très importante pour l’avenir de notre football, mais aussi du staff technique. Un succès pourrait même permettre à Madjer et les siens de bien évoluer au 5-Juillet le 14 novembre prochain, en amical, contre la République centrafricaine.

Le « tribunal », c'est-à-dire le public du 5-Juillet qui est très exigeant, ne vas pas leur poser de problèmes en cas de succès, à Constantine. Madjer est conscient que ce ne sera pas aisé, surtout qu’il va jouer avec une défense presque complètement remaniée avec les absences de Bensebaïni et Ghoulam.

Comment va-t-il les remplacer ? Des questions auxquelles il sera difficile de trouver des réponses. Toujours est-il, le gars est confiant. Le fait qu’il ne rejoigne Constantine que la veille du match ne va pas lui permettre de connaître, avec son groupe, l’état de la pelouse et d’autres effets.

Il faut avoir au préalable une idée sur le stade où l’on joue avant le match officiel. On espère que cette sortie des Verts sous Madjer soit positive et intéressante en enseignement pour le futur de l’équipe nationale.

Hamid Gharbi