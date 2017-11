Fusillade au Texas (Etats-Unis) : 26 morts dans une église

Un homme a tué 26 personnes dans une église du Texas en plein service religieux, lors d’une des pires fusillades de l’histoire récente des États-Unis, qui a redonné de la voix aux partisans d’un plus strict contrôle des armes à feu. Le Président américain Donald Trump a toutefois estimé hier que cette nouvelle fusillade, cinq semaines après celle de Las Vegas (58 morts), ne posait pas la question de l’encadrement des armes, mais celle de la santé mentale de son auteur.

«La santé mentale est le problème ici (...) Ce n’est pas une question liée aux armes», a-t-il déclaré, à l’occasion d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo. Dimanche vers 11h20 (17H20 GMT), un «jeune homme blanc âgé d’une vingtaine d’années», «tout de noir vêtu», armé d’un fusil d’assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, ont rapporté les autorités locales. Il a ensuite poursuivi son carnage à l’intérieur de l’église avant d’être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L’homme a réussi à prendre la fuite, mais a été retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans que l’on sache s’il s’est suicidé ou si quelqu’un lui a tiré dessus. Les autorités n’ont pas communiqué son identité, et ses motivations restent inconnues à ce stade. Selon plusieurs médias américains, il s’agit d’un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l’armée de l’air après un passage en cour martiale en 2014, qui vivait en périphérie de San Antonio, une des grandes villes du Texas à une cinquantaine de kilomètres de là. «À ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s’aggraver ou pas», a déclaré devant la presse, le gouverneur du Texas Greg Abbott, évoquant «la pire fusillade de masse dans l’histoire» de son État. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les victimes sont âgées de cinq à 72 ans. Comme lors de tant d’autres fusillades avant celle-ci, les démocrates ont profité de l’occasion pour renouveler les appels à un contrôle plus strict des armes, une question brûlante dans un pays qui considère le droit de porter des armes comme presque sacré.