Fin de la prise d’otages à Aden (Yémen) : 23 policiers tués

Des forces de sécurité yéménites ont affirmé avoir mis fin, hier matin, à une attaque à Aden revendiquée par le groupe terroriste «État islamique (EI)», suivie par une prise d’otages, au prix de combats ayant fait 23 morts dans leurs rangs.

Le QG de la brigade criminelle d’Aden, grande ville du sud du Yémen, avait été pris d’assaut dimanche par des terroristes qui ont réussi à entrer dans le bâtiment, à y mettre le feu et à prendre un nombre indéterminé d’otages, dont deux policières qui ont été exécutées par balle. Au total, 23 membres des forces de l’ordre ont été tués dans l’opération, a indiqué hier un responsable de la sécurité. Les forces de l’ordre ont tenté à trois reprises durant la nuit de reprendre le bâtiment, et, à chaque fois, un kamikaze s’est fait exploser, les empêchant de progresser, a expliqué ce responsable. Un quatrième kamikaze s’est fait exploser hier matin, mais les forces de sécurité ont finalement mis fin à la prise d’otages, selon la même source. Deux autres kamikazes s’étaient fait exploser au début de l’assaut, pour permettre à leurs complices d’entrer dans le QG. «Les forces de sécurité ont réussi à entrer dans le bâtiment et à le nettoyer des éléments du mal et du terrorisme», a affirmé, dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui a établi son siège à Aden depuis qu’il a été chassé de la capitale Sanaa fin 2014. Dans un communiqué en ligne, l’«EI» a revendiqué dimanche l’attaque, la première du genre à Aden depuis près d’un an.



Ryadh hausse le ton à l’égard de Téhéran



Au chapitre diplomatique, la tension est montée d’un cran hier entre l’Arabie saoudite et l’Iran, Ryadh qualifiant «d’agression» le tir d’un missile de rebelles pro-iraniens vers son territoire et se réservant le droit de riposter «de manière appropriée». Ces déclarations saoudiennes sont intervenues alors que l’Iran a marqué des points en Irak et en Syrie dans la guerre par procuration à laquelle se livrent les deux pays depuis des années au Moyen-Orient. Dans un communiqué d’hier matin, l’Arabie saoudite a accusé l’Iran d’apporter un soutien militaire direct aux rebelles houthis du Yémen qui menacent de fait le trafic aérien depuis le tir d’un missile balistique vers l’aéroport de Ryadh. Le tir de ce missile, intercepté samedi soir et dont des débris sont tombés dans le périmètre de l’aéroport, constitue une «agression militaire flagrante par le régime iranien qui pourrait équivaloir à un acte de guerre», a affirmé la coalition conduite par Ryadh au Yémen. Cette coalition se réserve le droit d’y riposter de «manière appropriée», et a décidé, en attendant, de renforcer le blocus du Yémen en guerre. Cela revient à fermer de «manière provisoire» toutes les frontières aérienne, maritime et terrestre du Yémen, et de n’autoriser que les cargaisons humanitaires. La coalition impose déjà un embargo aérien à l’aéroport de la capitale Sanaa, et vérifie les cargaisons qui transitent par le port de Hodeida (ouest), sur la mer Rouge, utilisé par les rebelles pour les importations de différents produits. Pour Ryadh, il ne fait guère de doute que les rebelles, qui contrôlent depuis fin 2014 Sanaa et une bonne partie du nord et de l’ouest du Yémen, bénéficient de livraisons d’armes de l’Iran et de l’assistance d’experts iraniens en balistique, qui leur permet d’allonger la portée de leurs missiles pour pouvoir atteindre des centres vitaux en Arabie saoudite.

L’Iran rejette les « accusations irresponsables » de Ryadh



L’Iran a rejeté hier «les accusations irresponsables et provocatrices» de l’Arabie saoudite, après que la coalition arabe dirigée par Ryadh a affirmé que Téhéran était responsable du tir d’un missile par les rebelles du Yémen vers la capitale saoudienne. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Ghassemi, a, dans un communiqué, «rejeté les accusations de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite, en les qualifiant d’«injustes, irresponsables, destructrices et provocatrices».