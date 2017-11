Regard : Quand le tourisme va, tout va !

Le tourisme est devenu, de nos jours, plus qu’un simple déplacement pour farniente et découverte qui relèvent d’un seul et unique secteur. En effet, cette activité, c’est toute une industrie qui devrait impliquer beaucoup plus qu’un département ministériel. C’est aussi une affaire de professionnels et surtout de vision lointaine et de stratégies de développement qui prennent en charge les potentialités et les atouts de chaque région, en plus du marketing, incontournable pour accrocher le touriste, à l’heure de la prolifération des offres et l’émergence de nouvelles destinations. Aujourd’hui, les marchés classiques font l’objet d’une rude concurrence avec l’émergence de nouveaux produits lancés et qui sont arrivés, en peu de temps, à faire carrément de l’ombre à ceux qui étaient jusque-là des plaques tournantes des vacanciers et des hommes d’affaires. Le tourisme, à vrai dire, s’est transformé ces dernières années en manne financière pour les pays, aussi importante que le pétrole et bien plus. pour preuve, tous ces nouveaux marchés qui se sont imposés par la qualité des prestations, le savoir-faire et une stratégie tournée vers la valorisation des ressources existantes dans tous les domaines. Le tourisme est un secteur stratégique, si l’on sait qu’en plus des revenus drainés, il reste également parmi les activités les plus pourvoyeuses d’emplois. Des milliers de postes sont créés annuellement dans le monde. Hélas, chez-nous, le tourisme est à la traine, en l’absence de plans d’actions et de programmes à court et moyen termes à même de remédier aux nombreux dysfonctionnements qui freinent son développement, comme c’est le cas pour la qualité des services, ou encore l’insuffisance en matière de lits. N’est-il pas temps, aujourd’hui, à l’heure d’une crise pétrolière qui perdure affectant sérieusement nos réserves financières, de repenser notre stratégie pour faire du tourisme un secteur clé ? En tout cas, nous avons des sites classés universels et un patrimoine naturel, culturels et cultuel à même de faire de notre pays une destination phare pour attirer les touristes.

Samia D.