Sétif : Sensibilisation à la sécurité routière

La première semaine de sensibilisation et de prévention des élèves contre les accidents de la route, de l’année 2017, a été lancée dimanche à la maison de la culture Houari-Boumediène de Sétif, a-t-on constaté.

S’exprimant en marge de l’ouverture de cette campagne de sensibilisation en direction des élèves scolarisés, s’étendant jusqu’au 11 novembre en cours, le chef de la sécurité routière au centre national de prévention et de sécurité routière, Nourredine Teboul, a affirmé, à l’APS, que cette première semaine préventive est initiée par ce même centre dans le cadre des semaines de sensibilisation et de travail de proximité continu mené depuis plusieurs années, coïncidant avec la rentrée scolaire.

Ce même responsable a précisé, également, que cette semaine de sensibilisation est destinée aux élèves en particulier et à toutes les franges de la société de manière générale, et sera étendue à plusieurs wilayas du pays, essentiellement les plus touchées par les accidents de la route, et ce, en application des directives de la tutelle.

Selon M. Teboul, cette manifestation s’articule autour d’un programme riche comportant notamment des sorties sur le terrain, à travers plusieurs écoles de différentes régions de la wilaya de Sétif, au cours desquelles des leçons de prévention routière seront dispensées aux enfants.

Une distribution de supports pédagogiques, des dépliants et des brochures intitulées «ma sécurité sur la route vers l’école» ainsi que des CD contenant des chansons de sensibilisation telles «attention, attention en traversant» et «je suis un petit enfant», est également prévue au programme, selon M. Teboul.

Autre activité figurant au menu de cette campagne de prévention, l’organisation de sorties au niveau des «points noirs» signalés sur le réseau routier pour débattre des solutions susceptibles de mettre un terme aux accidents de la route à ces endroits précisément, a-t-il indiqué.

Cela, en plus de la programmation, dit-il, d’autres sorties à des points de contrôle de police et à des lieux munis de radars pour sensibiliser les automobilistes enfreignant le code de la route dans les régions rurales et urbaines de la wilaya.

Cette semaine de sensibilisation sera aussi marquée, a-t-il souligné, par l’organisation d’une exposition au niveau de la maison de la culture, avec plusieurs stands dédiés à différents partenaires et acteurs impliqués dans cette opération, à l’instar des directions de l’éducation, des transports, de la protection civile, des services de la sûreté et de la gendarmerie nationale, des scouts musulmans algériens (SMA) ainsi que des associations et des auto-écoles. APS