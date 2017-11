Dans la lucarne : Pour une meilleure restructuration ?

Il est tout à fait normal de se poser la question sur la JSK qui avait donné beaucoup au football algérien, à l’instar du MCA, du CRB, de l’USMA, de l’ESS, du CSC, du MCO et bien d’autres. Ce club adulé par ses supporters étant le porte-flambeau de toute une région avait été cité en exemple par tous, eu égard à sa stabilité administrative, technique et sportive. La paire Khalef-Ziwotko avait tenu la route pendant plus d’une décade avec les résultats que l’on sait. Cela sur le plan du staff technique, mais aussi sportif. Sur le plan administratif, après les Abdelkader Khalef, Benkaci, la venue de Hannachi a été certainement la plus longue, mais aussi la plus fructueuse, même si sur la fin, elle fut quelque peu tumultueuse. Toujours est-il, on ne le dira jamais assez que sa stabilité était derrière les bons résultats récoltés et notamment les six coupes africaines (toutes catégories confondues). Personnellement, «j’avais brandi celle de 90 remportée contre Nkana Red Devils (Zambie) que Rahmouni nous avait ramenée au siège du journal. Celle de 2002, avec Jean-Yves Chay. Je l’avais soulevée à Yaoundé (Cameroun) devant l’Ambassade d’Algérie. C’était la philosophie de la JSK de ne pas chambouler l’édifice existant du moment qu’il fonctionne à merveille. Hannachi a tout tenté pour que la «mayonnaise» soit toujours plus fraîche que jamais pour ne pas «fissurer» ce qui a été construit depuis plusieurs décennies que dieu fait. Toutefois, ces dernières années, les choses ont commencé à se détériorer, et les résultats, en dents de scie, n’ont pas favorisé que les choses se tassent et que l’équipe soit épargnée des «querelles de clocher» venant de toutes parts. Ce ne fut pas possible du fait que même le public canari était divisé. C’est ce qui a favorisé que des frictions apparaissent, aidées par les sensations épidermiques des uns et des autres. Elles n’ont fait qu’exacerber la situation déjà difficile de la JSK qui ne gagne ni à domicile ni à l’extérieur. C’est vrai qu’on a fini par avoir raison de Hannachi qui avait donné, pourtant, énormément à ce club. On ne peut l’oublier, comme cela, d’un revers de la main. Toujours est-il, des dirigeants sont arrivés dans l’optique de tout revoir et redonner une impulsion nouvelle à l’équipe suivie par toute une région. Sadmi avait pris les rênes du directoire avant de quitter le navire deux mois plus tard. La JSK aurait dû être, dès le départ, dirigée par un président et non un «comité de surveillance» afin de clarifier les responsabilités de chacun comme ce fut le cas avec Hannachi. Le projet Sadmi et les italiens n’avait pas fait long feu. Je ne dis pas qu’il était déjà à ses débuts mort-né, mais cela ne pouvait pas marcher du fait qu’il n’y avait pas l’ouverture du capital. Ce point est, qu’on le veuille ou non, nodal. Ceux qui ont de l’argent ne peuvent pas le ramener pour le donner à des inconnus. Ils viennent conduire et compter et surtout savoir par eux-mêmes où vont leurs «sous». C’est le principal même d’un capitaliste qui veut fructifier son argent. Il ne vient pas pour les beaux yeux de l’un ou de l’autre. Il veut faire gagner la JSK, mais aussi se faire de l’argent. Le contraire serait étonnant et presque trompeur. Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigeante a pris la place de Sadmi, avec Madjene, Zouaoui et Aït-Djoudi que tout le monde connaît. Il est vrai qu’il y eut la démission de certains membres du directoire. Ce qui ne peut que favoriser leur venue et surtout leur permettre d’avoir les coudées franches pour faire aboutir leur projet et surtout vaquer, au plus vite, aux occupations quotidiennes du club, notamment le paiement des arriérés des joueurs avant de s’attaquer à ses dettes. Une «grosse besogne» en somme, mais les nouveaux responsables du club dégagent une certaine assurance. Tant mieux pour la JSK !

Hamid Gharbi